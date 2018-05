כבר ב-1992 קראו מדענים לנקוט פעולה למען הגנת הסביבה, בגלל חשש כבד שהיחס המזלזל של האדם אל כדור הארץ עליו הוא חי עלול לגרום לשינויים קיצוניים מהם אין דרך חזרה. בזמנו, 1,700 מדענים חתמו על עצומה ואזהרה הנוגעת להגנת על עתיד כדור הארץ והאנושות - אבל לא הרבה התייחסו לכך. עם השנים, המודעות לאיכות הסביבה גדלה והיום מושרשים בנו הרגלים אחרים, כמו מיחזור טוב ויעיל יותר. הבעיה היא, שלצד זה קמו חששות חדשים, כמו קצב גידול האוכלוסייה לעומת המשאבים העומדים לרשותה. אז עם הדאגות החדשות והממשיות הגיע מכתב חדש - שגם הוא זכה להתעלמות מוחלטת כמעט למרות העובדה שמעל 15,000 מדענים חתמו עליו. Dear Humanity,

Climate change threatens our existence.

If we don't act soon there'll be catastrophic biodiversity loss and untold amounts of human misery.

Time is running out.

- Yours,

15,000 concerned scientistshttps://t.co/Wv4Cj1v2t7#cdnpoli #bcpoli #StopKM #EarthDay18 pic.twitter.com/zbNcSbKDIl — Mike Hudema (@MikeHudema) May 21, 2018

המכתב מתייחס לבעיות שמדאיגות מדענים ברחבי העולם כמו שינויי האקלים, כריתה מאסיבית מדי של יערות, הכחדת מינים המונית, נקודות מתות באוקיינוסים וחוסר גישה למקורות טובים של מים. על המכתב המלחיץ הזה חתומים בדיוק 15,364מדענים, ואם זה לא ישכנע אנשים כמו טראמפ שיש כאן בעיה, אז אנחנו באמת כבר לא יודעים מה כן. לפי טענת המדענים, נעשו הרבה דברים כדי לנסות לשקם את כדור הארץ, כמו שימוש נכון יותר במקורות אנרגיה חדשים, אבל הנזק שנעשה לאורך 25 השנים האחרונות הוא כל כך גדול עד שהחשש הוא שאם לא יעשה משהו בהקדם כדי לטפל בבעיה החמורה, הנזק יהיה בלתי הפיך. Global Economy improving, but progress on emission reductions is too slow finds @UNDESA report https://t.co/qBykrgGauw More must be done to meet the objectives of the #ParisAgreement and thereby avert major economic downturn linked to #ClimateChange pic.twitter.com/d7LGtXfODH — UN Climate Change (@UNFCCC) May 21, 2018 כך למשל כמעט 300 מיליון דונמים של יערות נהרסו בשנים האחרונות. בנוסף, מספרם הכולל של יונקים, זוחלים, דו חיים, ציפורים ודגים על כדור הארץ ירד ב-29%. המדענים החתומים על המכתב-מאמר מגיעים מ-184 מדינות שונות, והתחזית העגומה שלהם היא שהזמן שלנו הולך ואוזל וזה קורה יותר מהר ממה שנדמה לכם. לאחר מספר חודשים שבהם הרגישו שאיש לא מתייחס לדאגות הקונקרטיות שלהם, הם החליטו להפיץ אותו מחדש ברשת ולנסות לזכות שוב בתשומת לבם של תושבי כדור הארץ. האם הפעם זה ישנה משהו? בכלל לא בטוח, הרי גם בסוף 2017 כשהתפרסמה ההודעה הדרמטית, אנשים שכחו מכך כעבור מספר ימים. אבל הפעם, כך נראה, הם נחושים מתמיד לפעול למען שינוי המצב ולתחושתם אם זה לא יקרה עכשיו - אנחנו נפספס את ההזדמנות הכי חשובה של הדור שלנו. {title}





