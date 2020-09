הסיפור הבא כאילו נלקח מתוך סרט אימה מטריד במיוחד: בתיעוד וידאו מלחיץ שפורסם לאחרונה בטוויטר נראות עשרות ציפורים מתות זרוקות על פני אדמה חולית בניו מקסיקו. הציפורים הללו, כך לפי הפרסומים, הן רק חלק קטן ממאות אלפי ציפורים, שנפלו מתות על הקרקע במהלך נדידתן ברחבי דרום מערב ארה"ב בתקופה האחרונה.

ביולוגים רבים מנסים להבין מה גורם לתופעה המסתורית בה ציפורים נודדות – בהן ציפורי שיר שונות, דרורים ושחרורים – מתות בקצב אסטרונומי ונופלות מהשמיים על הקרקע כשהן חסרות רוח חיים. אם עצם ההתרסקות עצמה לא מוזרה מספיק, מרתה דזמונד, פרופסור במחלקה לחיות בר ושימור באוניברסיטת ניו מקסיקו, אמרה לרשת CNN שהציפורים גם מתנהגות מאוד מוזר ברגעים האחרונים שלפני מותן. "רק על ידי התבוננות בהיקף הדברים שאנחנו רואים אנו יודעים שזה אירוע גדול מאוד" אמרה, "מאות אלפי ואולי אפילו מיליוני ציפורים מתות".

I just recorded this up in Velarde, N.M. I've never seen anything like it. I'm told of other dead migratory birds found in Hernandez, Ojo Sarco and El Valle de Arroyo Seco. https://t.co/GpeFZbyuW7 pic.twitter.com/XXVM4AZrDu