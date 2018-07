מחמוד סארהאני, סטודנט מצרי מקהיר שהגיע לביקור בגן חיות חדש בפארק הגן הלאומי, גרם לסערה בעולם לאחר שפרסם סלפי מרגיז משם. בתמונה, שצולמה בעת ביקורו ב-21.7, מחמוד נראה עומד ליד גדר שבצדה השני נמצאות זברות, לכאורה. מהר מאוד הוא הבחין שה"זברות" הן בעצם חמורים שנצבעו בפסי שחור ולבן. הרמזים העבים היו מחירות הצבע בפני החיות והאוזניים הארוכות שממש לא אופייניות לזברות. ככל הנראה, החום הכבד הוא זה שעזר להמיס את הצבע ולגרום לו לנזול, מה שעזר למחמוד לקלוט מיד את התרמית וההתעללות. הוא צילם סלפי עם החיות האומללות, העלה פוסט לפייסבוק ומשם העניין נהיה ויראלי. נכון לעכשיו הפוסט קיבל מעל 7,000 שיתופים ו-10,000 לייקים, מה שגרם לכלי התקשורת במצרים לבדוק שהתמונה לא מזויפת לחפש תשובות. לאחר שהתברר שמחמוד אכן תיעד מצב רציני ואמיתי לחלוטין, גופי תקשורת רבים פנו למוחמד סולטן, ראש הפארק של הגנים הלאומיים, בשביל לקבל הסבר - אבל זה התעקש שמדובר בזברות והכחיש את כל הטענות נגדו. תושבי מצרים ההמומים בטוחים שמדובר בהתעללות ושהסטודנט לא המציא כאן דבר. בעקבות כך, גולשים רבים ברשת הביעו קולות מחאה כנגד סולטן וגן החיות בקהיר. אך לצערנו, זה לא מקרה ההתעללות היחיד שתועד לאחרונה בעולם. בית קפה באיסטנבול שבטורקיה הואשם גם כן בהתעללות בבעלי חיים, לאחר שסרטון שפורסם על ידי בית הקפה עצמו המציג מה קורה בתוכו הפך לוויראלי ברשת. בסרטון אפשר לראות אריה צעיר פוסע הלוך ושוב בתוך כלוב זכוכית מלבני צר. A post shared by Mevzoo (@mevzoo) on Jun 30, 2018 at 11:47am PDT בית הקפה, הנקרא מווזו (Mevzoo), מחזיק באריה בן השנה לצורך בידור הלקוחות ולמשיכה שלהם למקום - אבל לא רק הוא מוחזק שם. לפי הדיווחים, במקום ישנם גם תוכים, ציפורים נדירות, קרוקודילים וסוסים, כולם דחוסים למקומות צרים במשך ימים שלמים כדי שהלקוחות יוכלו לצפות בהם בזמן שהם יושבים במקום. מה שמרתיח אנשים באמת בסיפור הוא שבית הקפה, שבבעלותו של ג'נגיז סיקלרוב, הוכרז באופן רשמי כעל גן חיות סוג ב' ומרכז לשיקומן, על ידי שר היערות והמים. בעקבות הפוסט הוויראלי של סרטון האריה, כלי התקשורת בטורקיה בדוק את המקרה לעומק ומצאו שלא רק שבעל המקום מחזיק בכל הטפסים החיוניים המאפשרים לו להחזיק את החיות, אלא שאושר שהוא מספק את התנאים המתאימים לכך. A post shared by Mevzoo (@mevzoo) on Jun 29, 2018 at 9:53am PDT בעקבות הסערה התקשורתית, נפתחה עצומה הדורשת לא לאפשר לבית הקפה להחזיק בחיות הללו ושר היערות והמים בטורקיה פתח בחקירה עם צוות שנשלח לבדוק את החיות בבית הקפה. ככל הנראה, בעל המקום יוכל להמשיך להחזיק בחיות, אך לא יורשה לשים את האריה בכלוב הזכוכית הקטן. בין כל החדשות הרעות שמסעירות את העולם, יש נקודה אחת קטנה של אור: חברת התעופה הבריטית תומאס קוק (Thomas Cook) הכריזה היום באופן רשמי כי היא לא תיקח יותר חלק בחבילות נופש הכוללות אספקת כרטיסים לנוסעים לאחד מפארקי המים המפורסמים של סי וורלד (sea world), כל עוד אלה ממשיכים להחזיק בשבי לווייתני אורקל, הידועים גם בשם לווייתן קטלן. Together, we are changing the world for animals! @ThomasCookUK cuts ties with #SeaWorld following yearlong PETA campaign. Thanks to all who support our progress for orcas. pic.twitter.com/xphfNhpdVr — PETA UK (@PETAUK) July 29, 2018

A post shared by GOOD VIBESSS���������� (@intersectionalasian) on Jul 27, 2018 at 10:58am PDT A post shared by Kat (@kaitlynandwhales) on Jul 29, 2018 at 6:19am PDT כידוע, בסי וורלד היו מספר מקרי מוות ותאונות מחרידות בעקבות מפגש בין לווייתנים למבקרים ומאמנים, ומאז צאת הסרט הדוקומנטרי "Black fish" קמה ביקורת רבה בעולם כנגד מנהלי הפארק, המחזיקים בלווייתנים בבריכות קטנות ונטולות כל גירוי. התקווה כעת בעולם היא שההכרזה של חברת התעופה תיצור לחץ על חברות נוספות לפעול בהתאם, ובהמשך יושפעו גם מנהלי הפארק.





