פרזיל, שכבה דקה ואוורירית של קרח, נתפסה בעדשת המצלמה תוך כדי שהיא נוצרת על נחל בקנדה, בעיירה סקוואמיש. בראד אצ'יסון תפס את הרגעים שנראים כאילו לקוחים מסט של אגדת ילדים, בסוף חודש דצמבר, ופרסם בטוויטר.

קרח פרזילי נוצר כאשר חלקיקי קרח זעירים, בדמות מחטים קטנות, נוצרות במקור מים קר במיוחד. למעשה, כדי שייווצר קרח מהסוג הזה, על טמפרטורת המים להיות מתחת לנקודת הקיפאון, ובכל זאת להישאר במצב צבירה נוזל; הדבר מתאפשר בזכות התנועה המתמדת שלא מאפשרת התגבשות וקיפאון. מכיוון שאותם חלקיקים שנוצרים אינם קשורים, ונוצרים במנותק זה מזה – שכבת הקרח העליונה שנוצרת מתאפיינת במראה תנועתי, יותר כמו ברד. זאת בשונה למשל משכבת קרח מעל אגם שקפא – שהיא בדרך כל קשיחה ושקופה.

An example of rarely seen Frazil Ice from Shannon Falls in Squamish, BC yesterday morning. The stream disappears instantly before your eyes. @spann @JimCantore @stormchasernick @SeattleWXGuy pic.twitter.com/QmSbLIKNfC