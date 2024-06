"קסום ומבעית בו-זמנית": תמונות של אייל צפון (Reindeer) עם קרניים זוהרות בחושך הפכו לוויראליות ברשת עם מיליוני צפיות ומאות אלפי לייקים. התיעוד עלה בחשבון ה-X (טוויטר לשעבר) Nature is Amazing, שנוהג להעלות תוכן שקשור לבעלי חיים. בציוץ נכתב כי מדובר באמצעי זהירות שנועד למנוע תאונות דרכים.

"היום למדתי שבפינלנד היו פעם 4,000 תאונות דרכים בשנה שקשורות לאיילים, אז הם היו צובעים להם את הקרניים בצבע מחזיר אור", נכתב בתיאור התמונות. היוזמה לצבוע את הקרניים הייתה של איגוד רועי האיילים והחלה לפני 10 שנים.

Today I learned that in Finland they use to have about 4,000 reindeer/ car accidents a year so they paint their antlers with reflective paint and this is vaguely terrifying pic.twitter.com/CI3KLlrhND