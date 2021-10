תיעוד קשה לצפייה: מאבקים בין בעלי חיים בטבע הם עניין שגרתי ונפוץ למדי וכבר ראינו אינספור אריות טורפים זברות ונמרים רודפים אחרי אנטילופות, אבל מאבק בין פיל לתנין זה עניין נדיר הרבה יותר. התיעוד שהגיע מזמביה והתפרסם בימים האחרונים ברשתות החברתיות מסעיר את חובבי הטבע.

בסרטון שצילם המטייל הדני הנריק האהר נראית פילה במשקל שלושה טונות, שככל הנראה מגינה על גוריה, רומסת ברגל כבדה תנין באורך של כשלושה מטרים. בתחילת הסרטון עוד נראה שהתנין מנסה להיאבק ולהשתחרר מנחת רגלה של הפילה העצבנית אך לאחר כדקה הוא מפסיק לזוז ומובל מת מחוץ למים הרדודים.

"נראה שזאת הייתה נקמה על רקע ניסיונות מארב קודמים של התנינים כלפי הגורים של הפילה", כתבו הגולשים. "הייתה לפילה כוונה אחת בלבד והמצב מעיד על האכזריות והחיים הקשוחים של בעלי החיים בטבע".

מומחים אומרים כי פילים תוקפים תנינים רק לעיתים נדירות אך במידה והזוחל יאיים על הצאצאים שלהם הם לא יעמדו מנגד. במפגש בשנת 2019 בין פילה לתנין בפארק הלאומי דרום לואנגווה שבזמביה, הסתיים בצורה טרגית עבור שני הצדדים. בתמונה שפורסמה משם נראה פיל מת ששוכב על גבו ומתחתיו פגר של תנין. "פיל יכול להילחם בתנין אבל זה עלול לעלות לו בחייו", אמרה חוקרת התנינים אגאטה סטנביץ' מאוניברסיטת בריסטול.

אנחנו מזכירים לכם פה את הסיפור של נורמן נוקרי בן ה-47 שנסע כמדי בוקר לספק דלק בספארי הודספרויט בדרום אפריקה וכמעט סיים את חייו. הנסיעה הרגועה שהתרגל אליה כמעט הסתיימה במחיצתו על ידי פיל זועם. נוקרי עצר את רכבו במרכז השביל על מנת לתת למשפחת פילים לעבור בבטחה. אלא שאז החל אחד הפילים להתקרב למכונית הטיוטה ולנגח אותה.

#wildearth never think that Elephants wont storm. They are unpredictable This happened yesterday in the Klaserie pic.twitter.com/8VMJr278Pi