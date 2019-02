More than 400 schools in Thailand's capital, Bangkok, have been shut as several weeks of dangerously unhealthy air pollution causes increasing concern. https://t.co/AiiV66ku7s pic.twitter.com/awxePUhjXD — ABC News (@ABC) January 30, 2019 בהלה בבנגקוק: רמות זיהום האוויר בבירת תאילנד הגיעו לדרגות חמורות כל כך שתושבים מקומיים מדווחים שהם מדממים מהאף והעיניים. כלי התקשורת המקומיים פרסמו כי ערפיח סמיך מכסה את העיר בשבועות האחרונים וגורם לשיבושים שונים ברחבי העיר. אסווין קוונמונג, מושל בנגקוק, התייחס לזיהום האימתני בימים האחרונים והורה לחדול את פעילות בתי הספר המקומיים. "ההערכה כרגע היא שהמצב יהיה גרוע לפחות עד ה-4 לפברואר", סיפר המושל במסיבת עיתונאים. "שלושה מתוך ארבעת מחוזות העיר מתמודדים עם ערפיח נוראי. אני מקווה שהפסקת פעילות בתי הספר תשפר את המצב". EXTREME AIR POLLUTION CRISIS IN THAILAND CAPITAL, BANGKOK https://t.co/MbdsWNzWqW pic.twitter.com/DRQXaSFt9G — Erika Ordia (@ErikaOrdia) February 2, 2019 הרשויות המקומיות מנסות לפזר את הערפיח בשיטות שונות, כולל: הזרעת עננים בשביל להגביר את הסיכויים לגשם, שימוש ברחפנים לפיזור כימיקלים שמטרתם להפחית את רמות זיהום האוויר והתזת מים מעל מחלפים עמוסים. תושבים מקומיים מדווחים כי חיות מחמד מתקשות להתמודד עם הזיהום, רבות מהן לוקות במחלות נשימה שונות. רבים מסתמכים על מסכות נשימה, אך בימים האחרונים נרשם מחסור משמעותי בסופרמרקטים ובחנויות. ישנן מספר סיבות לזיהום האוויר הנוראי שפוקד את בנגקוק, רובן מוקצנות בגלל העונה הנוכחית אשר מאופיינת ביובש, קור ובמשבי רוח חלשים. חוואים שורפים גזם בסביבת הבירה, מפעלים באזור פולטים עשן מהארובות שלהם וגם מצב התחבורה של הבירה. טרה בוקמסרי, מנכ"ל ארגון Greenpeace בתאילנד, התייחס לזיהום האוויר בריאיון לכלי התקשורת ואמר: "המצב הנוכחי מסוכן משמעותית לבריאות הציבור". סיווט פונגפיאצ'ן, מרצה למדעי הסביבה במכון NIDA, טען כי על הממשל לבצע פעולה דחופה ומיידית בשביל להתמודד עם הזיהום הקיצוני. לטענתו, בזמן שתנאי מזג האוויר משליכים על הזיהום ומגבירים אותו, הממשלה צריכה לבחון באופן רציני אפשרויות לצמצום כלי הרכב שנוסעים ברכבי העיר. {title}





