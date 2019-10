זמן קצר אחרי סופת הברקים שפקדה את הארץ, חזאים הודיעו שסופה טרופית המכונה "Medicane" (צירוף של המילים Mediterranean ו-Hurricane, הוריקן ים תיכוני) עלולה להיות בדרכה אלינו בסופ"ש הקרוב. אבל מהי בכלל סופה טרופית, למה בדיוק אנחנו צריכים להתכונן? ומה הסיכוי שהיא באמת תגיע לחופי ישראל? "סופה טרופית היא סופה קיצונית שקורית באזורים הטרופיים בעולם", מסביר נחום מליק מחברת מטאו טק, "אנו לא נמצאים באזור טרופי, לכן מדובר על משהו אחר. בים התיכון מדברים על שקעים ברומטריים. קורה מדי פעם – וראינו זאת בעבר – שהשקעים האלה עמוקים ומפותחים, חריפים יותר, ואז הם גורמים לרוחות חזקות במיוחד או לגשמים עזים. יש לזה לפעמים מאפיינים של סופה טרופית בצורה מועטה, אבל זה לא משהו שממש קשור לזה". אז מה צפוי להיות בסופ"ש?

"אנחנו מצפים משעות הערב לגשמים שצפויים לרדת ברוב חלקי הארץ, הם יהיו מלווים בסופות רעמים ואולי גם בברד. הם עלולים לגרום לשיטפונות באזור דרום הארץ ולהצפות לאורך מישור החוף בערים. כמויות הגשם הגדולות עלולות להקשות על הניקוז". מליק מסביר כי "מערכות החיזוי שלנו מסתמכות בין היתר על מודלי חיזוי שמגיעים מארה"ב ואירופה", ולפיהן אכן נראה שיש מערכת סוערת שמתפתחת מערבית לנו בים, "אבל רוב המודלים לא מצביעים על משהו קיצוני וחריג מאוד, וגם אם כן - זה יהיה בעיקר בים". למה אנחנו כן צריכים להתכונן?

"מה שעלול לקרות הערב והלילה אלה כמויות גשם גדולות במיוחד לאורך ערי מישור החוף. עלולים להיות משבי רוח חזקים ופתאומיים של 70-80 קמ"ש. בגלל שהמערכת הזו מאוד מצומצמת ומרוכזת רובה בים, לא בטוח שהיא תגיע באותה עוצמה כמו שרואים אותה בים. זה משהו שצריך להמשיך לעקוב אחריו. כשנהיה 48 שעות לפני שבת, המידע יהיה יותר מדויק". גם יבגני בריינין מהשירות המטאורולוגי מבקש להדגיש שאין דרמה קיצונית מדי בתחזיות מזג האוויר לסופ"ש הקרוב. "צריך לתת הסתייגות מסוימת לגבי כל המערכת מזג אוויר הנוכחית, כי המערכת הזו קצת קשה לחיזוי שכן כל שינוי קטן במיקום השקע יכול להחמיר את התחזית או להטיב איתה". בריינין מסביר כי לא נראה שמדובר הפעם במזג אוויר קיצוני, אך במידה והתחריש הכי פסימי יקרה, מה שאנחנו צפויים לקבל הם גשמים חזקים באזור מישור החוף שיכללו ברד ורוחות חזקות אשר יובילו להצפות. "אבל אני אגיד זאת שוב - הפעם לא מדובר על כך כלל. זה לא נראה המקרה הפעם. הסבירות של זה מאוד נמוכה". ומה לגבי החלק של ה"הוריקן הים תיכוני" בכל הסיפור? ובכן, מליק מסביר כי למרות השם, אין הוריקנים בים התיכון ולכן אין באמת ממה לדאוג או למה להתכונן באופן מיוחד. "יש מערכות דמויות הוריקנים, שזה משהו הרבה יותר קטן ומצומצם שיכול לגרום לתופעות שונות. זה כמו הוריקן אבל הרבה יותר מתון". מזג האוויר החריג, שאף גבה קורבן בנפש בסופת הברקים האחרונה, עלול להיות מוסבר או קשור אולי, לפי מליק, בטמפרטורת המים של הים התיכון. "מה שמספק את האנרגיה למערכות השקעים ולעננים, זה טמפרטורות הים התיכון. המים חמים יחסית לממוצע העונה וזה מוסיף להתפחות העננים ולכמויות גשם גדולות יותר. ולכן אולי אפשר לקשור את זה למה שקרה בשבוע שעבר, כמו הברקים שגרמו לאסון".





