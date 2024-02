"הלוואי והייתי יכול לשכוח ממה שראיתי פה": גולשים ברשת נותרו המומים – חלקם אף מזועזעים – מסרטון שמציג את האנטומיה של ינשוף זעיר. בסרטון שעלה לחשבון fasc1nate, ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), אפשר לראות מומחה לחיות בר מראה לצופים את האוזן של דורס הלילה הקטן.

בתיעוד רואים מומחה לחיות בר מחזיק את הציפור ברגליה, מסיט את ראשה הצידה וחושף את האוזן שמסתתרת מתחת לנוצות. בסרטון אפשר לראות את רקמת העור של בעל החיים, שרירים וגם בלוטה לבנה. בתיאור הסרטון צוין: "אי פעם ראיתם את החלק הפנימי באוזן של ינשוף?". בעל החיים זוהה מאז בתור כּוֹס הֶחֳרָבוֹת, דורס לילי שנפוץ גם בישראל.

Have you ever seen inside an owl's ear? pic.twitter.com/Y5xnzmjNmt