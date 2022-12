נס חג המולד: 10 בני אדם שנקברו במפולת שלג באוסטריה נמצאו חיים. זה קרה אתמול בשעות הצהריים באתר סקי סמוך לעיירה זורס (Zürs) שבהרי האלפים. מאות מחלצים הוזעקו למקום לאחר שגולשים כוסו לחלוטין בשלג בזמן שירדו באחד המדרונות.

מאז שנודע על התקרית עלה לרשתות החברתיות סרטון של גולש שטוען שהיה במקום והצליח לתעד את רגעי האימה. בתיעוד אפשר לראות אנשים מנסים לברוח מהמפולת כמיטב יכולתם – אך ללא הועיל. מאוחר יותר, מחלצים נעזרו בתיעוד כדי להעריך כמה בני אדם נקברו תחת השלג.

Avalanche Austria - An avalanche went off below the #Trittkopf in the area of ​​slope no. 134 (#Balmen), has reached the ski slope.

The police are assuming ten people have been buried, one person has been rescued alive/injured so far.https://t.co/rDVBP9kRmz pic.twitter.com/WO12DnIduq