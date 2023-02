קיאת'וויט (Kyawthuite) הוא מינרל שקוף בגוון אדום-כתום, שעד היום נמצאה דגימה קטנה ביותר שלו – אבן במשקל 300 מ"ג – מה שהופך אותו למינרל הנדיר יותר בעולם. ישנם כ-6,000 מינרלים המוכרים בידי האגודה הבינלאומית למינרלוגיה, ובעוד רבים מהם מוגדרים "נדירים" – אף אחד מהם לא משתווה לקיאת'וויט.

החומר שנקרא על שם החוקר ד"ר קיאו ת'ו, מינרלוג-פטרולוג-גמולוג בורמזי, התגלה בידי ציידי אבני אודם וספיר בנחל באזור מוגוק שבמיאנמר, והוכר באופן רשמי בשנת 2015. אותה דגימה מזערית שאותרה מוחזקת כיום במוזיאון להיסטוריה של הטבע בלוס אנג'לס.

