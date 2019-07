תעלומה על חופי האוקיינוס האטלנטי: תושבי חצי האי סנפלסנס, אשר במערב איסלנד, התעוררו הבוקר ונחרדו לגלות את גופותיהם של עשרות לוויתנים מפוזרים על חופי לונגופיורור. התגלית המזוויעה והמסתורית נחשפה על ידי דיוויד שוורצזן, אשר חג מעל האזור עם מסוק הנוסעים שלו. על פי הפרסומים בכלי התקשורת, נספרו על החוף לפחות 60 גוויות של היונקים הימיים - אך שוורצזן בעצמו מעריך כי עשויים להיות יותר. "יכול להיות שיש שם יותר לוויתנים ממה שנדמה", סיפר הטייס לסוכנות ידיעות מקומית והוסיף, "חלקם כבר נקברו מתחת לחול. זה היה מחזה טראגי ומזעזע מאוד כי היו כל כך הרבה. מעבר לזה, הצחנה באזור הייתה בלתי נסבלת". View this post on Instagram A post shared by marinelliartandobjects@gmail (@starcrib) on Jul 21, 2019 at 8:36am PDT גורמים ברשויות המקומיות מדווחים כי היונקים הימיים שנמצאו ללא רוח חיים על החוף הם מסוג גלובי שחור (ובלועזית: Pilot Whales) ואלו לוויתנים ממשפחת הדולפיניים. מדובר בבעל חיים שנוהג לשחות בלהקות של 10 עד 30 פרטים ונוהג לאכול בעיקר דיונונים. בבגרותו, הוא עשוי להגיע לאורך של כ-6 מטרים ולמשקל של 2.7 טון. מומחים מעריכים כי סיבת המוות הרשמית של הלוויתנים היא התייבשות, אך הסיבה שבגללה הם מצאו את עצמם על חופי לונגופיורור עדיין נותרה בגדר תעלומה. גלובי שחור מוכרים בתור חיות מאוד חברתיות שנוהגות לשחות בלהקות צפופות, מה שמסביר את העובדה שכל כך הרבה מהם נמצאו על החוף. Good morning! Have you heard the latest?

אדה אליסבת' מגנוסדוטר, ביולוגית ימית ומומחית ללווייתנים, סיפרה שבעלי החיים הללו רגילים לשחות במים עמוקים ומוכרים ב"נטייה שלהם לאבד אוריינטציה במים רדודים". זוהי גם לא הפעם הראשונה שקבוצה גדולה כל כך של לוויתנים מן הסוג הזה נשטפים אל החופים. בנובמבר 2018, דווח כי גופותיהם של 145 לוויתנים מסוג גולבי שחור נמצאו על חוף הים בניו זילנד. בשעת התגלית, מחצית מהם כבר מתו בהתייבשות ולרשויות המקומיות לא נותר מה לעשות חוץ מאשר להמית את היתר.





