מזג האוויר ממשיך להטריד את העולם עם דיווחים על תופעות טבע מוגזמות ברחבי הגלובוס - מבצורת קיצונית במזרח הרחוק, לחום נוראי ושובר שיאים במדינות אירופה ואפילו עד לסופות ברד אימתניות במרכז אמריקה. לאחרונה, דווח כי גל החום באירופה שבר שיאי טמפרטורה חדשים בצרפת, עם 45.8 מעלות צלזיוס, והגיע גם לגרמניה, איטליה, ספרד ואנגליה. כתוצאה מכך, שירותי הבריאות באותן מדינות עובדים שעות נוספות על מנת להתמודד עם תופעות הלוואי השונות של החום הנוראי - חלקן כבר גבו קורבנות. מומחים גורסים כי גל החום הנוכחי במערב אירופה נגרם כתוצאה מאוויר חם מאזור מדבר סהרה ולחץ אוויר גבוה באזור מרכז אירופה. למרות העובדה שמזג אוויר חם הוא תופעה שכיחה בתקופת הקיץ, הסברה הרווחת היא שהגל הנוכחי הועצם בעקבות העלייה בטמפרטורות ושינוי האקלים בכל העולם. Alert by the Emergency Response Coordination Center @eu_echo

By 27 June, the first heatwave for 2019 is expected to peak in , with extreme temperatures all over Europe.

Be very careful, avoid any fire hazards and pay extra attention to your health.https://t.co/dmWSIM78vy pic.twitter.com/5xRExknEFF — EU Environment (@EU_ENV) June 25, 2019 האנה קלוק, פרופסור להידרולוגיה מאוניברסיטת רדינג, התייחסה למצב בריאיון לכלי התקשורת ואמרה: "גל החום שמכה כעת באירופה הוא סימן מובהק להשפעות של שינויי האקלים. תופעות טבע שכאלה יהפכו ליותר ויותר שכיחות וקטלניות במרכז אירופה, אלא אם נפעל להפחית את פליטת גזי החממה ברחבי העולם". פרופסור קלוק לא צחקה כשהיא הגדירה את גל החום באירופה כקטלני. נכון לעכשיו, דווח על 5 מקרי מוות בבריטניה, 3 בצרפת ועוד 3 באיטליה. על פי הדיווחים של כלי התקשורת המקומיים, שירותי הבריאות במילאנו ראו עלייה של 35% בפינויים לבתי החולים כתוצאה מפגיעות חום שונות אשר משפיעות על כל שכבות הגיל באוכלוסיה. בקורדובה, דרום ספרד, נער בן 17 מת ביום שישי האחרון כתוצאה ממכת חום, שעה שגבר בן 80 מוואיאדוליד נהרג גם הוא כתוצאה מהחום האדיר. בינתיים, בצרפת מתו 3 אנשים בין הגילאים 62 ו-75 אחרי שהם קפצו למים קרים בניסיון לצנן את עצמם בחום האדיר וסבלו משוק לגוף. השינויים הקיצוניים במזג האוויר הגיעו אפילו למזרח הרחוק, שם דווח על בצורת קשה בדרום-מזרח הודו. כלי התקשורת באזור מדווחים על כפרים שלמים שתושביהם נמלטו מהמקום בניסיון לשרוד את היובש האדיר והמחסור במים. גורמים במדינת טאמיל נאדו מדווחים כי הבצורת הנוכחית אפילו גרועה יותר מהרעב שפקד את המדינה בשנת 1972 והשפיע על 25 מיליון אנשים. חקלאים מקומיים מדווחים שהתבואה שלהם מתייבשת ומתה, שעה שהצאן שלהם מת מרעב ומן החום הקיצוני. בינתיים, במקסיקו, התמונה אחרת לחלוטין. View this post on Instagram A post shared by 施達基金會 CEDAR Fund (@cedarfund) on May 3, 2016 at 4:55am PDT כלי התקשורת הלטיניים דיווחו כי במהלך היממה האחרונה, סופת ברד אימתנית הכתה בגוודלחרה, בירת מדינת חליסקו אשר במערב מקסיקו. גורמים בעירייה טוענים שהברד הגיע לגובה של מטר וחצי מעל פני האדמה במקומות מסוימים - וגרם לנזק אדיר בעיר. חלק מהרחובות נחסמו לחלוטין על ידי הברד, שגרם נזק לאינספור מכוניות. מושל חליסקו, אנריקה אלפרו רמירז, סיפר שהוא מעולם לא ראה תופעה כזאת באזור. "הגעתי לעיר בשביל להעריך את המצב ולא האמנתי למראה עיניי", הוא סיפר. "היו מקומות בעיר שהברד שנתפס הגיע לגובה של יותר ממטר. אחר כך אנשים עוד מפקפקים בכך שיש שינויים במזג האוויר". לטענתו, זה בגדר נס שלא היו נפגעים כתוצאה מהסופה, למרות שכמה אנשים נאלצו להמתין לחילוץ מגגות המכוניות שלהם. בזמן שקרח ממלא את הרחובות של גוודלחרה, מטאורולוגים אומדים טמפרטורות של כ-38 מעלות ברחבי מדינת קליפורניה בדרום ארה"ב. תושבי האזור מדווחים שכל כך חם באזור קו החוף, שרכיכות מתבשלות בתוך הצדפות שלהן בזמן השפל - ואנחנו רק בתחילתו של חודש יולי. {title}





