ממדי אסון הטבע בדרום-מזרח אפריקה מתחילים להתגלות, וגורמים בממשלות האזור סבורים כי מניין ההרוגים עלול להגיע לאלפים. פיליפה ניוסי, נשיא מוזמביק, התראיין בתחנת רדיו מקומית ואמר שלמרות העובדה ש-200 בני אדם הוכרזו כמתים במהלך הסופ"ש האחרון, הוא מאמין שיותר מ-1,000 בני אדם מתו כתוצאה מציקלון אידאי.

ניוסי קיבל הצצה אל ממדי האסון כאשר הוא הוסק מעל ביירה, עיר נמל במוזמביק, וחזה בהרס הנוראי שהסופה זרעה. לטענתו, ניתן היה לראות גופות של אינספור אנשים באזורים המוצפים של העיר. על פי הדיווחים של גורמים בצלב האדום, לפחות 90 אחוזים מהעיר הוחרבו בגלל הסופה הטרופית, עוצמת הרוחות שלה והשטפונות שנגרמו בגללה.

"This is a real humanitarian disaster. More than 100,000 people are in danger" - Mozambican President Filipe Nyusi



כלי התקשורת המקומיים מדווחים שהתשתיות של ביירה נהרסו לחלוטין. מאז שהסופה פגעה בקו החוף המזרחי של מוזמביק ביום חמישי, אין חשמל בעיר, כל הכבישים הוצפו ושדה התעופה באזור הושבת - מה שמקשה על העברת סיוע לעיר שתושביה מונים כ-500 אלף אנשים.

"המצב איום ונורא", סיפרה ג'יימי לסור, פעילה של הצלב האדום שהוזעקה לאזור. לטענתה, יותר מ-1.5 מיליון בני אדם הושפעו מסופת הציקלון, כולל במדינות השכנות זימבבואה ומלאווי. עקב ההצפות הכבדות באזור, צוותים של הצלב האדום נאלצו לנחות במאפוטו, בירת מוזמביק, ומשם לטוס במסוק לאזורי האסון בביירה.

"ביירה נפגעה באופן קשה", הוסיפה לסור. "כמעט כל העיר נהרסה, אמצעי התקשורת הושבתו וכל הדרכים נחסמו. ביום ראשון האחרון התמוטט סכר באזור והציף את הכביש האחרון שהוביל לעיר. ישנן קהילות שלמות ביער שמנותקות לחלוטין. מעבר לזה, אנחנו חוששים שהמצב מחוץ לעיר אפילו חמור יותר".