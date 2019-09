אתם אולי לא מכירים את יקרונית התאנה בשמה, אבל לאחרונה היא הפכה לאחד החרקים המטרידים בישראל, עם לא מעט גולשים שמפרסמים עליה פוסטים ברשתות החברתיות. החרק הזה מטיל את אימתו על בעלי חצרות וגינות, המגדלים תאנים באהבה גדולה, ובוקר אחד מגלים שהעץ "נשדד" על ידי החרק המאיים, שכבר הספיק לפרק אותו לגורמים. "גידלתי את התאנה שלי בגינה במשך 30 שנה ובוקר אחד התעוררתי והיא התפרקה לחלקים", סיפרה סימה תושבת באר שבע, "זה היה עצב נורא. אחרי שבדקתי את העניין לעומק, גיליתי את החרק האיום הזה והייתי בהלם. נראה כמו מפלצת". גם יאיר סירקיס, מבנימינה, שגידל את התאנה בחצר ביתו באהבה גדולה במשך שנים, גילה בעצמו לפני כמה חודשים את יקרונית התאנה. בתחילה לא ידע מה גרם למות התאנה האהובה, אבל כשחתך את גזע העץ גילה בתוכו את יקרונית התאנה שראשה המת בצבץ החוצה. View this post on Instagram A post shared by Nathan Van 't Hof (@etz_ladaat) on Aug 5, 2016 at 9:35am PDT "לאחר שהתאבלתי על העץ, חתכתי אותו לגזרים ומצאתי יקרונית מתה, כשרק הראש שלה מציץ מאחד החורים בפנים הגזע", כתב סירקיס בדף הפייסבוק של "פרוקי רגליים חרקים זוחלים ודו-חיים". הסיבה למותה של היקרונית במקרה זה, הוא שהחור שחפרה בתוך גזע העץ היה קטן מדי, היא נתקעה בתוכו ומתה. היקרונית היא סוג של חיפושית שמקורה באסיה ומזרח אפריקה. היא פשטה לחצי האי ערב, מערב הודו, בהמשך הגיעה לסוריה וירדן ולישראל עשתה עלייה בשנות ה-80. אחר כך, היא גם הגיעה לטורקיה. היקרונית גורמת למעשה לייבוש העץ ולמותו. הזחלים נוברים עמוק בתוך העץ עד שהם גורמים להתפרקותו של הגזע. נקבת היקרונית מטילה את הביצים, מתוכם בוקעים הזחלים שגורמים את רוב הנזק לתאנה. אגב, רק כדי להבין במה באיזו "מפלצת" מדובר" - גודלה של היקרונית כעשרה סנטימטרים והיא נחשבת לגדולה שבחיפושיות בישראל. אז איך בכל זאת אפשר להילחם בה? גולשים טענו שחתולים בחצר הגינה אוהבים מאוד לזלול אותן וכי יש מלכודות מיוחדות שאפשר להכין לתפיסתן. דרור הירש, מומחה לטיפול ביקרונית, מצא כמה פתרונות יעילים אותם פרסם בדף האינטרנט שלו: כיסוי העץ ברשתות עם עטיפה שתמנע מהיקרונית להתקרב ולחדור אליו. פתרון נוסף הוא ריסוס העץ בחומרי הדברה, או בהחדרת מזרקים עם חומרי הדברה לתוך העץ. עוד אופציה היא לטבול צמר גפן באלכוהול ובאמצעות חוט להחדיר את החומר פנימה ולסתום. View this post on Instagram A post shared by Roshan George (@roshan__george) on Jun 22, 2019 at 7:22am PDT "קל מאוד לטפל, צריך ניטור קבוע על העצים", אמר הירש בריאיון ל-mako, "שימוש ברשתות והזרקות בחומרים על בסיס של חיידקים. היום זו מגפה של ממש. היקרונית פשוט תוקפת את העצים והורגת אותם. היא הרימה ראש. הטיפול בה יחסית לא יקר, אבל אם לא מגלים אותה בזמן אז העץ מת". היקרונית מקננת בעצים בין חודשי יוני לספטמבר. בחורף היא נעלמת ובקיץ חוזרת שוב. בישראל, אגב, ישנם אספנים של יקרונית התאנה. כאלה שאוספים את גופות החורקים ושומרים לצרכי מדע. יקרונית התאנה מצטרפת לחרק נוסף ודי מפחיד בנזקיו: חדקונית הדקל, שזוללת את הדקלים באיטיות וגורמת למותם המייסר. אלפי דקלים בישראל מתו בשנים האחרונות בשל אותם נזקי חדקונית הדקל. {title}





