תושבת צפון ארה"ב קיבלה את הפתעת חייה אחרי שהצליחה לתעד אירוע של 1 ל-1,000,000 במצלמת פעמון הדלת שלה. טיירה בוגרט, תושבת אלסקה, נדהמה לגלות שאייל קורא (Moose) השיר את הקרניים שלו ממש מול ביתה.

בסרטון, שעלה לחשבון הטיקטוק שלה, אפשר לראות את בעל החיים המאסיבי עוצר מול ביתה של בוגרט בעיר יוסטון – כ-28 ק"מ צפונית לאנקורג'. לפתע, האייל מתחיל לנער את גופו בחוזקה והקרניים הגדולות פשוט נופלות ארצה. חיית הבר אז בורחת מהמקום, ככל הנראה כי נבהלה מהרעש. כמה רגעים לאחר מכן, בעלה של בוגרט הציג למצלמה את השלל.

The once-in-a-lifetime footage was captured on a Ring camera Alaska.https://t.co/bkwfti6BlZ pic.twitter.com/Rq4hSdog6R