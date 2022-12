ארבעה ימים לאחר שהשלג החל לרדת, אזור העיר באפלו שבצפון-מערב ניו-יורק נותר מוכה הבוקר (שלישי) בשל סופת השלגים ההרסנית שהותירה לפחות 28 הרוגים והוגדרה, לפי גורמים רשמיים, כ"סופה הקשה ביותר מזה יותר מ-50 שנה". בארה"ב כולה נהרגו לפחות 55 בני אדם ב"פצצת הציקלון" - סופה ארקטית "של פעם בדור" שהביאה איתה מזג אוויר קיצוני בחג המולד.

כשהסערה מתקרבת לסיומה, תושבי באפלו, בירת מחוז אירי והעיר השנייה בגודלה במדינת ניו יורק, החלו לצאת החוצה לאחר שמלאי המזון שלהם אזל. אלא שעם כבישים חסומים רבים במערב ניו יורק, אלפים עדיין ללא חשמל ושלג נוסף צפוי להמשיך לרדת עד יום שלישי. גורמים רשמיים אמרו שהתנאים נותרו מסוכנים וכי הם צופים שמספר ההרוגים יעלה.

State Police are assisting snow removal crews with search and rescue. Erie County driving ban is still in affect. Stay off the roads, unnecessary vehicles traveling hinder crews from rescue and rescue. pic.twitter.com/Zq8dAplvyf