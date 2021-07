בהלה בחלקה המערבי של מדינת אלסקה, שם המכון הגיאולוגי דיווח על רעידת אדמה משמעותית שהתרחשה כמה עשרות ק"מ מחופה של העיר פריוויל, חצי האי אלסקה. על פי הממצאים, מדובר ברעידת אדמה משמעותית בעוצמה 8.2M שארעה ביום רביעי, בשעה 22:15, 91 ק"מ מקו החוף של חצי האי אלסקה.

מהמכון הגיאולוגי נמסר שהאמצעים שלהם זיהו שמדובר ברעידת אדמה שטחית, כלומר שהיא התחוללה בעומק של עד 70 ק"מ מתחת לפני האדמה. בעקבות האירוע, נמדדו עוד שתי רעידות אדמה קלות יותר בסביבה, אחת נמדדה בעוצמת 5.2M והשנייה בעוצמת 6.2M.

#BREAKING: The 8.2 earthquake is the largest to strike the United States since 1965



#Alaska l #US



Warning sirens are now blaring along the Alaskan coastline as waves approach.

The Tsunami Warning System is still calculating possible further risks to the Hawaiian Islands pic.twitter.com/rzzVI4txUD