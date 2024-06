"תודה רבה לך על הפוביה החדשה": אושיית אינסטגרם מדרום-מזרח אסיה זעזע את הגולשים אחרי שחשף איזה דג הוא מצא בחוף הים. דניס צ'אן שוטט לו על חוף הים בסינגפור כשלפתע, נתקל בדג מסוג אצטגנוּן (Stargazer) שהתחפר במים הרדודים. הוא העלה לרשת תיעוד של בעל החיים ועד מהרה, הסרטון הפך לוויראלי עם יותר מ-53 מיליון צפיות.

"מצאנו אצטגנוּן", כתב צ'אן בגוף הסרטון. "הם נשארים קבורים בתוך החול ומחכים לטרף שלהם. סנפירי החזה שלו משמשים כמו אתי חפירה ועוזרים לקבור אותו עמוק יותר. זה ללא ספק מחזה יוצא דופן בסינגפור". בתיאור הפוסט הוא הוסיף שלבעל החיים הזה יש גם קוצים ארסיים על גופו ומהבחינה הזו, הוא מזכיר מעט דגים אבנוניים ועקרבנוניים.

הסרטון עלה לאיסטגרם לפני כשבועיים וחצי ומאז, גרף 1.2 מיליון לייקים ויותר מ-13 אלף תגובות מהגולשים – רבים מהם נחרדו מהמראה החיצוני של הדג. "אפשר בבקשה לשכוח שהדג הזה קיים?", כתב אחד הגולשים. "מעולם לא שנאתי בעל חיים... עד שהכרתי את הדבר הזה", כתב גולש אחר.

גולש אחד טען שמעתה והלאה האצטגנוּן יהיה "שד שיתוק השינה שלו", בזמן שגולשת נוספת כתבה: "אם הייתי הולכת במים ואז דורכת על הדבר הזה, הייתי מתה במקום. באמת. אם הייתי מסתכלת למטה, ורואה את העיניים האלה והפה עם השיניים החדות, הייתי מתה".

