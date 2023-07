תמונות מרודוס לפני ואחרי השריפה חושפות את ממדי האסון באי היווני. אתר החדשות הבריטי Dailymail פרסם בשעות האחרונות תמונת לוויין ממוקד השריפה העיקרי, לצד תמונה של אותו אזור מתחילת חודש ינואר. בתיעוד אפשר לראות שעשן עוד מיתמר מפסגת אחד ההרים במרכז האי, עם אדמה שרופה למרגלותיו. לפי הפרסומים, התמונה צולמה אתמול (ה-23 ביולי) ומאז פרצו שריפות גם באי היווני קורפו – שנמצא בים היוני מול חופי דרום אלבניה ומערב יוון.

נכון לעכשיו עדיין לא ברור בדיוק כמה שטח נשרף ברודוס, אך ההערכה היא שמדובר ביותר מ-80 קמ"ר במרכז האי. מאז פרוץ השריפות, פונו בסביבות 19 אלף אנשים מהאזור – כולל תיירים ותושבים מקומיים. שירות הכבאות ברודוס טענו מאז שמדובר במבצע החילוץ הגדול ביותר בהיסטוריה של האי. יותר מ-250 לוחמי אש ויחידות מיוחדות השתתפו עד כה במאמצי הכיבוי, כולל 10 מטוסי כיבוי, 8 מסוקי כיבוי ומאות כבאיות, כך לפי BBC News.

Before and after satellite photos show shocking effects of Rhodes wildfires https://t.co/5ym3pyAQYP pic.twitter.com/Sjul160FRB — Daily Mail Online (@MailOnline) July 23, 2023

Over 450 firefighters and 7 airplanes from have been operating in #Greece as fires sprout across the country.



Out of these, 81 firefighters, 26 vehicles and 3 planes are helping local teams fight extreme #wildfires in #Rhodes.



Ελλάδα, βρισκόμαστε στο πλευρό σου. pic.twitter.com/TYiXRIaPpD — Janez Lenarčič (@JanezLenarcic) July 23, 2023

יאנז לנרצ'יץ', הנציב האירופי לניהול משברים, כתב בחשבון הטוויטר שלו אתמול שיותר מ-450 לוחמי אש ו-7 מטוסים מרחבי האיחוד האירופאי כבר מסייעים לשירותי הכבאות היוונים במאמצים להשתלט על השריפות. "81 כבאים, 26 כלי רכב ו-3 מטוסים מסייעים לצוותים מקומיים להילחם בשריפות הקיצוניות ברודוס", ציין לנרצ'יץ'.

השריפות באיים היווניים פרצו בזמן שגל חום קיצוני שורר באירופה – ובייחוד המדינות באגן הים התיכון. לפי נתוני סוכנות מזג האוויר, הטמפרטורות ביום שישי הגיעו ל-44 מעלות בסלוניקי שבמרכז המדינה ול-41 מעלות באזור אתונה. לפי ההערכות, המצב רק ילך ויחמיר והטמפרטורות צפויות לעלות עוד יותר בימים הקרובים.

A wildfire on the Greek Island of Rhodes has sparked the biggest fire evacuation operation ever in the country. pic.twitter.com/MZcpIdsmWF — DW News (@dwnews) July 23, 2023

⚠️ Almost 90km2 have been already burnt by the rapid growing #wildfires hitting #Rhodes in the last few days. As visible in the #Sentinel2 view of July 23, the current fire front is longer than 10km and reaches the southern coast. #ClimateEmergency #Greece #rhodeswildfires pic.twitter.com/arc60WfPNo — SatWorld (@or_bit_eye) July 24, 2023

At least 164 fires burned in 58 places on the popular Greek vacation island of Rhodes in the past 24 hours, Greece’s fire service said Sunday, as residents were forced to leave their homes and summer vacations morphed into chaotic nightmares. https://t.co/FmuckFLIu4 pic.twitter.com/yQIenuIRs9 — The Washington Post (@washingtonpost) July 24, 2023

"זה יכול להיות סוף השבוע החם ביותר בחודש יולי ב-50 השנים האחרונות", אמר המטאורולוג פנאיוטיס ג'אנופולוס בתחנת הטלוויזיה הממלכתית ERT ביום שישי. לדבריו, לאתונה יהיו שישה עד שבעה ימים עם טמפרטורות מעל 40 מעלות. מדובר במזג האוויר יוצא דופן אפילו עבור הבירה, שרגילה לקיץ חם. לדברי מדענים, שינויי האקלים הופכים את גלי החום לתכופים יותר, מה שמוביל לטמפרטורות גבוהות יותר ולמשכי זמן ארוכים יותר.