ראשיהם של לא מעט ביולוגים ימיים ברוסיה טרודים בימים אלה בסוגיה חברתית קשה: איך אפשר למנוע מאוכלוסיית כלבי הים לעשות חרם על כלב ים אחר, רק משום שהוא ג׳ינג׳י? מדובר בכלב ים נדיר במיוחד בעל סנפירים ורודים, עיניים כחולות ופרווה כתומה, ועל כן עלה החשש שהוא יבלה את שארית חייו בבידוד חברתי בשל השונות שלו.

מומחים טוענים שהסיכוי לכלב ים לבקן בחלקו הוא בסביבות אחד למאה אלף, ולכן יש סיכוי שבני מינו יתכחשו לו ולא יזהו אותו כאחד משלהם. הביולוג ולדימיר בורקנוב אומר כי כלב הים, שמסתובב באיזור האי Tyunleny, מכונה על ידי מומחים בשם ״הברווזון המכוער״, משום שכבר מתגלים סימנים לבעיות החברתיות שלו, זאת למרות שנראה שהוא אוכל טוב, פעיל מאוד ואמו הניקה אותו בצורה די מספקת.

Rare blue-eyed ginger seal pup found by biologists @ Sea of Okhotsk rookery. Nicknamed ‘ugly duckling’ for its appearance, the pup will be monitored to ensure its not rejected by the others like it happened years ago to another seal called Nafanya (3d pic) https://t.co/Nf3W6gHacn pic.twitter.com/0Gtnf9b0PW