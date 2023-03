האם תולעים נפלו מהשמיים בצפון-מזרח סין? סרטון שצולם במחוז ליאונינג, הגובל עם קוריאה הצפונית, הסעיר את הרשת אחרי שתיעד, כביכול, תופעת טבע נדירה. התיעוד עלה לרשת לקראת סוף השבוע האחרון ובו אפשר לראות מכוניות מכוסות בשלשולים או זחלים שעירים. הסרטון הפך מאז לוויראלי עם מאות אלפי צפיות ועשרות תגובות, חלקן מגולשים שלא האמינו למראה עיניהם.

"המטריקס נשבר", התלוצץ אחד הגולשים. גולש אחר השתעשע גם הוא מהתיעוד והוסיף: "מישהו התבלבל בכפתורים של מכונת מזג האוויר". גולשים אחרים לעומת זאת ניסו להסביר שמה שמונח על המכוניות זה לא שלשולים, תולעים או זחלים. למעשה, אלו בכלל לא בעלי חיים.

'Rain of worms' floods Beijing



A "rain of worms" flooded Beijing this week, according to videos posted on social networks. In the images, it is possible to see the "animals" covering streets and vehicles. pic.twitter.com/V2uaX6Oowk