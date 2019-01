זה רשמי: קר יותר בשיקגו מאשר באנטארקטיקה

No. It’s #Chicago. You stay indoors. Layer up w/ the clothes you do have. Prepare. Not minimizing poverty, but many homeless know how to survive this. They know where to go. What to do. Families need to know that weather is uncompromising. You find a way. You use what you have. pic.twitter.com/mj1o4KLhgY — Wednesday Comix (@WednesdayComix) January 29, 2019 גל הקור במדינת אילינוי שובר שיאים, כאשר מטאורולוגים חושפים כי הטמפרטורות צונחות באופן קיצוני כל כך - שמזג האוויר קר יותר מאנטארקטיקה. על פי הדיווחים של כלי התקשורת, המעלות שצפויות להכות בתושבי שיקאגו עוד היום מוערכות בין 12- מעלות לבין 33- מעלות, וההערכות הן שביום חמישי יהיה אפילו קר יותר. רק לשם ההשוואה, הטמפרטורות שנמדדו ביממה האחרונה בקוטב הדרומי עמדו בשיאן על 7 מעלות מתחת לאפס. כמו כן, במדינת אלסקה נמדדו טמפרטורות דומות, בזמן שבאי גרינלנד נמדדו כ-11 מעלות מתחת לאפס - נדגיש, גרינלנד. האי הקפוא הזה בצפון האוקיינוס האטלנטי. Chicago Prepares As Weather Expected To Get Colder Than Antarctica https://t.co/cuGpqxs8r5 pic.twitter.com/AUOMRufaJE — Susan Gentile (@SusanGentileus) January 30, 2019 מזג האוויר הקיצוני גרם לשיבושים בתחבורה המקומית, עם ביטולים של למעלה מ-1,600 טיסות וסגירתן של כ-760 שדות תעופה. דייב הנן, חזאי של רשת החדשות CNN, התייחס לקור הקיצוני ואמר: "הגרוע מכל עוד לפנינו". הרשויות המקומיות מזהירות את התושבים שלא לצאת מבתיהם בזמן גל הקור האימתני ולפקוח עין על ילדים וקשישים. תושבי מדינת אילינוי ואזור ה-Midwest של ארה"ב מתבקשים לא לעזוב את בתיהם, להימנע מנסיעות ולהישאר בסביבת מקורות חימום. ג'. ב. פריצקר, מושל מדינת אילינוי, התייחס גם הוא למזג האוויר הנוראי והכריז על מצב חירום במדינה. בהודעה בהולה לציבור, פריצקר אמר: "יש סכנה משמעותית ללקות בהיפותרמיה ולסבול מכוויות קור. אפילו חשיפה של 5 דקות עלולה לפגוע באנשים ולסכן את מצבם הבריאותי". {title}





