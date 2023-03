סוכנות החלל האמריקאית פרסמה תמונות יוצאות דופן של פני מאדים – בהן אפשר לראות מעין כתמים עגולים על פני השטח של כוכב הלכת. התיעוד צולם על ידי ה-MRO (ר"ת: Mars Reconnaissance Orbiter, או "מקפת לסקר מאדים") כחלק ממחקר שנאס"א עורכים יחד עם אוניברסיטת אריזונה והמכון הטכנולוגי של קליפורניה, על החורף במאדים והקָרָה שנוצרת על פני הכוכב.

מומחים של סוכנות החלל האמריקאית התייחסו לתמונות בהודעה לתקשורת והבהירו שמדובר בדיונות על פני השטח של מאדים. "לדיונות החול של כוכב הלכת יש צורות שונות וגדלים שונים. במקרה הזה, הן בצורה של עיגול כמעט מושלם – וזה בלתי רגיל", צוין בהודעה. "הצורה שלהן מעט אסימטרית, עם מדרון תלול בחלקן הדרומי. זו ראיה לכך שהחול זז באופן כללי לכיוון דרום, אם כי כיוון הרוח משתנה". עוד צוין בהודעה של נאס"א כי התמונות צולמו כחלק ממחקר שבוחן כיצד הקָרָה נמסה במהלך חודשי החורף המאוחרים של מאדים.

HiPOD: Circular Sand Dunes



Sand dunes of many shapes and sizes are common on Mars. In this example, the dunes are almost perfectly circular, which is unusual.https://t.co/b1U32Ejvbj

NASA/JPL-Caltech/UArizona#Mars #science #NASA pic.twitter.com/rXujPyLMmo