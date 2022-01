גלי צונאמי היו קיימים על פני כדור הארץ כל עוד היו אוקיינוסים, האחרון שבהם הכה רק השבוע באי טונגה בעקבות התפרצות הר געש באוקיינוס השקט. בשלב זה טרם ידועים ממדי הנזק שנגרמו לאי, ורבבות מוגדרים עד היום כנעדרים.

צונאמי הוא סדרה של גלים באוקיינוס שנגרמים כתוצאה ממפולת, התפרצות געשית או רעידות אדמה. המילה "צונאמי" מגיעה משתי מילים יפניות, "צו" שמשמעותה נמל ו"נאמי" שמשמעותה גל. בעבר היו אינספור גלי צונאמי על כדור הארץ - ואלו הם חמשת גלי הצונאמי ההרסניים ביותר בהיסטוריה המודרנית.

הצונאמי באוקיינוס ​​ההודי בשנת 2004

ב-26 בדצמבר 2004, בשעות הבוקר, רעידת אדמה תת-ימית בעוצמה של 9.1 גרמה לגל צונאמי אדיר ששטף את האוקיינוס ​​ההודי. הצונאמי היכה לראשונה באינדונזיה ואחריה בתאילנד, סרי לנקה, הודו, דרום אפריקה ו-11 מדינות נוספות תוך שעות ספורות.

נזקי הצונאמי באוקיינוס ההודי ב-2004 | צילום: Paula Bronstein, GettyImages IL

עם כמה גלים בגובה של יותר מ-30 מטרים, הצונאמי הזה גרם למספר ההרוגים הגבוה ביותר שנרשם אי פעם: למעלה מ-230,000 קורבנות. ההערכות קבעו כי ההפסדים המהותיים מההרס העצום היו כ-10 מיליארד דולר. נגרם גם נזק סביבתי ארוך טווח, שהביא לעקירתם של מאות אלפי אנשים, משום שהצונאמי הרס כפרים, אתרי נופש, אדמות חקלאיות ושטחי דייג.

לפני הצונאמי הזה, לא היו הכנות או תוכניות אסטרטגיות מתאימות במדינות שעל חופי האוקיינוס ​​ההודי לאסונות מסוג זה. מאז, מדענים נתנו עדיפות לשיפור ההבנה של הצונאמי ושינו את אופן ביצוע המחקר וההכנות. מבין חמשת חמשת גלי הצונאמי ההרסניים ביותר ברשימה שמובאת כאן, הצונאמי הזה הוא בהחלט הקטלני מכולם.

רעידת האדמה והצונאמי במסינה בשנת 1908

דרום איטליה סבלה מהרס הן מרעידת אדמה והן מצונאמי בשעות הבוקר המוקדמות של 28 בדצמבר 1908. רעידת האדמה והצונאמי בעוצמה 7.5 הרסו כמעט לחלוטין את מסינה וכמה עיירות חוף באיטליה ובסיציליה. אסון זה גבה את חייהם של לפחות 80,000 בני אדם ואילץ אלפים נוספים לברוח.

The #Messina #earthquake and #tsunami took as many as 100,000 lives on December 28, 1908 in #Sicily and #Calabria. pic.twitter.com/LKtUaRvRIB — Luca Priori (@Melliopalaia) December 28, 2014

אפילו 100 שנים מאוחר יותר, מדענים עדיין מתווכחים ביניהם על מקורות רעידת האדמה והצונאמי. מחקר שנערך לאחרונה בשנת 2019 מצא סוף סוף את הסיבה לרעידת האדמה בים התיכון. הכוח המשולב של רעידת האדמה והצונאמי הופך את האסון הזה לאחד מחמשת גלי הצונאמי הקשים ביותר בהיסטוריה המודרנית.

רעידת האדמה והצונאמי בוולדיביה בשנת 1960

רעידת האדמה החזקה ביותר בהיסטוריה המתועדת התרחשה ב-22 במאי 1960, מול החוף הדרומי של צ'ילה. הרעש, בעוצמה של 9.5, לווה בגלי צונאמי ברחבי האוקיינוס ​​השקט עם גלים גבוהים עד 24 מטר. רעידת האדמה והצונאמי גבו את חייהם של 1,655 בני אדם, פצעו עוד 3,000 נוספים והותירו שני מיליון אנשים חסרי בית בצ'ילה.

60 years ago #OnThisDay, the largest earthquake ever recorded strikes near Valdivia, #Chile. At magnitude 9.5, it was almost 40 times larger than the Great 1906 San Francisco quake. 2,000 were killed and tsunamis inundated Chile, and parts of Hawaii, Japan and the Philippines. pic.twitter.com/NWdWUOGQFp — USGS (@USGS) May 22, 2020

הצונאמי שטף את האוקיינוס, והביא לנזקים של מיליוני דולרים בהוואי וגרם להרוגים גם ביפן ובאיים הפיליפינים. ההערכות קבעו שהנזקים בצ'ילה לבדה עומדים על כ-550 מיליון דולר. אסון זה משמעותי מכיוון שזו הייתה רעידת האדמה הגדולה ביותר שתועדה אי פעם וגרמה לצונאמי העולמי הראשון. הצונאמי הזה לא הותיר פינה של האוקיינוס ​​השקט על כנו, הותיר הרס בעקבותיו וזה מה שהפך אותו לאחד מחמשת גלי הצונאמי הגרועים ביותר.

רעידת האדמה והצונאמי בטוהוקו בשנת 2011

אחד האסונות הקשים ביותר בהיסטוריה של יפן הוא רעידת האדמה והצונאמי שפקדו את אזור טוהוקו ב-11 במרץ 2011. רעידת האדמה הייתה בעוצמה של 9.0 ואחריה סדרה של גלים שהגיעו לגובה של 40 מטר. אסון זה גרם למותם של יותר מ-15,500 אזרחים והותיר יותר מ-450,000 אנשים חסרי בית. הנזקים לתשתיות מהאירוע הזה היו גדולים בהרבה מכל צונאמי אחר בהיסטוריה המודרנית. אנשים העריכו שההפסדים החומריים היו 300 מיליארד דולר והצונאמי הביא גם להתכה גרעינית ברמה שבע ושחרור חומרים רדיואקטיביים בתחנת הכוח פוקושימה.

ההרס בצונאמי ביפן, 2011 | צילום: U.S. Air Force, GettyImages IL

שישה מיליון משקי בית יפנים נותרו ללא חשמל ומיליון בני אדם היו ללא מים זורמים. כ-270,000 בני אדם נאלצו להתפנות עקב מצב החירום הגרעיני. בזמן שהניקיון עדיין נמשך, רמות הקרינה ירדו מהר יותר ממה שצפו והתברר שחלק מהאזורים ניתנים למגורים שוב.

צונאמי מיצר סונדה בשנת 2018

צונאמי מיצר סונדרה, בין האיים ג'אווה וסומטרה, אינדונזיה, התרחש ב-23 בדצמבר 2018. זהו הצונאמי הגדול השלישי שמקורו באזור זה, הראשון היה בשנת 1883 והשני בשנת 2004. צונאמי זה הגיע ללא אזהרה לאזור שכבר סבל משני גלים קודמים.

Indonesia is warning coastal areas in the Sunda Strait about the risk of another tsunami.



A volcano triggered one over the weekend that killed at least 430 people. pic.twitter.com/CCR61sr7oh — AJ+ (@ajplus) December 27, 2018

לפחות 373 בני אדם מתו עם דיווחים על עוד מאות נעדרים ועקירה של כמעט 2,000 בני אדם. בעוד שאר הרשימה מגמדת את המספר הזה, מה שהופך את הצונאמי הזה לאחד ההרסניים היא העובדה שמניין ההרוגים היה יכול להיות נמוך יותר אילו אנשים עשו את ההכנות המתאימות. הרשויות גילו שפעילות געשית של הר הגעש אנאק קרקטואה גרמה לצונאמי רק בדיעבד. עם זאת, מערכת ההתרעה על צונאמי הייתה פגומה, שכן התכנון שלה היה רק ​​לזהות פעילות סיסמית, לא געשית, מה שאפשר לצונאמי הזה להפתיע.