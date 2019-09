יפן: עונת הטאיג'י החלה והעולם זועם

פעילי זכויות בעלי חיים מוחים על תחילת עונת הטאיג'י היפנית, שבמסגרתה נטבחים אלפי יונקים ימיים בין החודשים ספטמבר ומרץ. על פי הדיווחים, דייגים מקומיים נצפו בשבוע האחרון מסיירים באזור יפן בחיפוש אחר דולפינים כאשר רק ביממה שחלפה, להקה של 5 דולפינים מסוג גרמפוס אפור (או דולפיני ריסו) נשחטו באזור קו החוף. הפרסומים נחשפו בחשבונות המדיה החברתיים של ארגון ה-Dolphin Project, אשר נוהגים לסקר התעללויות בפארקים ימיים ולמחות על ציד חוקי ובלתי חוקי של יונקי ים. לטענתם, דייגים רדפו אחר הלהקה במשך 4 שעות לפני שהם הרגו את כולם. למרות זאת, כלי התקשורת המקומיים הכחישו את הידיעה ודיווחו כי הסירות עגנו בנמל כשהן ריקות. Taiji: 6 Bottlenose dolphins were driven into the cove today and taken into captivity. Juveniles were amongst the group and while awaiting their fate, the family swam very close to one another. Please see our full report on Facebook /Instagram. September 3, 2019 #dolphinproject pic.twitter.com/vQGcxmR4K7 — Dolphin Project (@Dolphin_Project) September 3, 2019 View this post on Instagram A post shared by Dolphin Project (@dolphin_project) on Sep 2, 2019 at 6:00am PDT בין אם הפרסום מדויק או לא, עונת הטאיג'י החלה ביום ראשון האחרון ותסתיים רק בעוד 6 חודשים. משמעות הדבר שדייגים מקומיים יוכלו לצוד באופן חוקי יונקי ים שונים או ללכוד אותם ולמכור לכל המרבה במחיר. על פי הפרסומים, כ-1,700 יונקים ימיים נטבחים מדי שנה בעונת הציד, כשרובם המכריע הם דולפינים. פעילים מארגון ה-Dolphin Project מסבירים כי הדייגים משתמשים בשיטות אכזריות בשביל להרוג את היונקים. לטענתם, חלק מהדולפינים טובעים למוות אחרי דקות ארוכות מתחת למים, אחרים נדקרים וחלק מתים מפציעות אחרות – כמו פגיעה מלהבי המדחף של הסירה. חלק מהדייגים אף נוהגים להסתיר את פועלם באמצעות פקקים מיוחדים שנדחפים אל חורי הדקירה ומונעים מן הדם להישפך במים. חוקרים מסוימים טוענים כי מסעות הציד הללו עלולים לגרום ליונקים לפתח בעיות פסיכולוגיות שמקצרות באופן משמעותי את תוחלת החיים שלהם. לטענתם, דולפינים מסוגלים לחיות למעלה מ-60 שנה בטבע, בזמן שאלו שנמכרים לפארקים ימיים חיים בממוצע כ-8 שנים. עונת הטאיג'י עלתה על סדר היום הציבורי בשנת 2009, לאחר פרסום הסרט התיעודי The Cove שמסקר את התופעה. מאז, עונת הטאיג'י הפכה לאחד הנושאים הכי שנויים במחלוקת בעולם. מצד אחד ישנם דייגים וחקלאים יפניים שטוענים כי עונת הציד מספקת פרנסה למקומיים, ומצד שני ישנם פעילים מכל רחבי העולם שאומרים כי מדובר בתופעה בזויה שצריכה להיפסק בהקדם האפשרי. {title}





