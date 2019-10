אחרי שהסברנו לכם מהו החרק המעופף שהופיע כמעט בכל בית הקיץ והחרק שעקץ מאות מתרחצים בחופי הארץ, אנחנו שוב כאן כדי להסביר לכם מהם מאות החרקים שוודאי נתקלתם בהם היום בבוקר. כמעט כל מי שנכנס לרכב פרטי ראה המון חרקים מעופפים על השמשה, ומי שיצא למדרכה בטח הרגיש אותם על הפנים - זוהי תופעת מעוף הכלולות, אשר קורית בכל שנה לאחר הגשם הראשון. אז באיזה חרק טרדני מדובר? על פי מומחה ממוזיאון הטבע, מדובר ככל הנראה ולפי התיעוד ברשתות החברתיות בנמלת פרט מתרבה. "לפי התמונה לא ברור אם זה זכר או נקבה. לאחר הגשמים הראשונים יש תמיד מעוף כלולות של נמלים וטרמיטים וזה קורה גם אתמול וגם היום. פרטים אלו מקנים שונים נפגשים, מזדווגים והנקבה המופרית מייסדת זן חדש". View this post on Instagram A post shared by London wolf (@london.wolf) on Aug 25, 2019 at 12:13pm PDT זה אולי ממש לא נעים למי שעובר ברחוב באמצע ההזדווגות הזו, אבל בסכך הכל מדובר במשהו טבעי לחלוטין ורגיל לעונה, לדבריו של אריאל לייבעלע פרידמן, מנהל אוסף החיפושיות במוזיאון הטבע ע"ש שטיינהרדט באוניברסיטת תל אביב. "זה טבעי מאוד. זה קורה כל שנה אחרי הגשמים הראשונים והאחרונים. האדמה לחה והטמרפטורה עולה אחרי הגשם. החרקים צריכים אדמה רכה לחפור וליצור קנים חדשים". ואם חשבתם שלכם התהליך הזה מציק, זה רק כי אין לכם מושג מה קורה שם באמת. "הזכרים מתים תיכף אחרי הזדווגות", אומר פרידמן, "המלכה נמלטת מטורפים וציפורים ומתחילה לייסד קן. בכל קן יש מלכה אחת ויש נמלות פועלות שלא פוריות. הנמלות הפועלות חיות מספר חודשים. אם המלכה לא נטרפת על ידי בעלי חיים היא יכולה לחיות עד 20 שנה". ולמה התופעה כל כך מציקה? משום שאלפים מהפריטים האלה נמצאים באוויר בבת אחת ובאותו זמן בניסיון להתרבות. "החרקים בעלי הכנפיים הם הפרטים המתרבים במושבה: המלכות והזכרים. אלפים מהם גודשים בבת אחת את האזורים הסמוכים לקן, וצובעים את האוויר ואת הקרקע", פורסם על ידי מכון דוידסון בדף הפייסבוק הרשמי, "גם הנמלים וגם הטרמיטים (שהם בכלל בכלל קרובי משפחה של התיקנים) אינם מצטיינים בתעופה, וגם לא יכולים ללמוד ולהשתפר: רוב הפרטים יעופו פעמים ספורות, או אפילו פעם אחת בלבד, במשך חייהם". אז מה אתם יכולים לעשות כדי להימנע מהחרקים האלה? כלום. אבל החדשות הטובות הן שהמטרד הקטן הזה, שהוא תופעת טבע מעניינת כמובן, קורה פעמים ספורות בלבד. {title}





