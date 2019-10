הטבע עלול להיות אכזר כלפי בני האדם, וכשזה קורה זה תמיד בהפתעה. אז איך תתמודדו עם האתגרים הכי לא צפויים של הטבע?ככה: במדבר אם הלכתם לאיבוד באזור מדברי, קודם כל חשוב למצוא מחסה מהשמש ומקום חם בלילה, או ליצור אותו מכל דבר שרק אפשר. הקפידו לנוע רק בבקרים המוקדמים ובערבים כי אור שמש ישיר יגביר את הצמא שלכם. תוכלו לשרוד כשלושה ימים ללא מים, ואם אין לכם מים אז אל תאכלו כלום כדי למנוע מהגוף לבזבז מים בתהליך העיכול. נסו לחפש מים בקניונים ובמקומות נמוכים כי הם זורמים כלפי מטה, או נסו לאסוף טל בשעות הלילה. אם יש לכם מגבת לחה, הניחו על הצוואר כדי לקרר את אזור העורק הראשי, ואל תפתחו את הפה כדי לא לבזבז נוזלים שיתאדו. קקטוסים הם בטוחים למאכל וזוחלים הם מקור טוב לחלבון, במיוחד הזנבות שלהם. View this post on Instagram A post shared by Places To Visit In Dubai (@placestovisitindubai) on Sep 20, 2019 at 10:19pm PDT בכפור אם נתקעתם במקום בו שורר קור קיצוני, קודם כל חשוב לשתות כדי לגרום לדם חם לזרום בוורידים, למרות שלא מרגישים תחושת צמא. החלקים הכי חשובים בגוף שצריך לחמם הם הראש, הצוואר והידיים, כי בהם העור דק וכלי הדם קרובים לפני השטח ומאבדים חום מהר. רצוי גם לצרוך אוכל משמין ולהימנע מאכילה של שלג קפוא כי הוא מכיל חיידקים שיכולים להוביל להיפותרמיה פנימית שמזיקה לשיניים, כדאי להמיס אותו קודם. אם אתם באוטו, חתכו חלקים ממושב הרכב ורפדו את עצמכם כדי לבודד את גופכם מהטמפרטורות החיצוניות - תתפלאו, אבל לא אחת תושבי ארה"ב נתקעים במצבים כאלה כשהם נמצאים בדרכים בימי חורף קשים ולא מספיקים להגיע הביתה לפני שמתחילה למשל סופת שלגים. בג'ונגל יצאתם לטרק והלכתם לאיבוד בג'ונגל? מדובר במקום מלא סכנות שאתם לא מכירים בכלל, ולכן צריך להיות זהירים גם מהצמחייה וגם מהחי. אל תאכלו פטריות, אוכמניות צהובות-לבנות, עלים מבריקים או כל דבר שיש לו ריח של שקד. נסו להתקדם בכיוון אחד בקו ישר כדי לשמור על חוש כיוון, עקבו אחר עקבות של בעלי חיים שיכולים להוביל אתכם למקור מים ולאזורים פתוחים וקלים לאיתור. אספו מי גשם שנמצאים בעלים גדולים אשר אפשר לכופף אותם לצורת משפך, ואם יש לכם אש נסו להרתיח את המים לפני השתייה. View this post on Instagram A post shared by Thien Nguyen (@thien_nguyen_images) on Sep 21, 2019 at 3:46am PDT בלב ים חלילה קרה ועליתם על סירה שטבעה - עדיף להישאר בסמוך לשאריות שלה כדי להגדיל את סיכויי האיתור. כוחות ההצלה לרוב ננעלים על המיקום בו הסירה הייתה ולכן תחפש שם. אם יש לכם רק רפסודה, אל תאבקו בזרם כי הוא יוביל אתכם ליבשה. כסו את הראש כדי להימנע מחשיפה לשמש והתחילו לדוג כמה שיותר מהר ולאכול את הדגים נאים. אם אין לכם רפסודה, נסו לצוף עם הברכיים למעלה קרוב לחזה כדי להתקרר כמה שפחות. אנשים יכולים לשרוד כשעה בקור של 5 מעלות צלזיוס, שעתיים ב-10 מעלות ו-6 שעות ב-15 מעלות. גובה קיצוני נתקעם על הר גבוה במדינה זרה? הטיפ החשוב הוא לאכול הרבה שום שמדלל את הדם וגורם לו לזרום ולהפחית את תחושות הבחילה. הגישה ההוליסטית טוענת שצריך לתרגל נשימות יוגה שמאטות את קצב הנשימה. כדאי גם לרדת באופן הדרגתי, לא יותר מ-610 מטרים ביום – כדי לאפשר לגוף להסתגל. מפולת שלגים יצאתם לסקי וזה מה שקרה? אין טעם לנסות להימלט, במקום זה נסו ליצור 'כיס אוויר' על ידי כך שתאגפו את הידיים מסביב לפנים כדי שיהיה לכם כמה שיותר חמצן למקרה שתצללו. ברגע שהמפולת נעצרת אל תנסו לחפור את עצמכם החוצה, פשוט חכו להצלה. רוב הסיכויים שיהיו לכם כ-20 דקות. View this post on Instagram A post shared by @visit.norway_ on Sep 19, 2019 at 11:18am PDT רעידת אדמה כל המדענים והמומחים טוענים שלפי התחזיות, ישראל אמורה לחוות בכל רגע רעידת אדמה עוצמתית ומשמעותית. אז איך תשרדו אותה? אל תעמדו בפתח הדלת, כי זה רק יגביר את סיכוייכם להיפגע מהדלת עצמה. עדיף להתרחק מכל דבר שעלול לפול עליכם. אם אתם בתוך בניין אל תרוצו החוצה, אלא תזחלו מתחת לרהיט הכי כבד שבסביבה ותאחזו בו כדי שהוא לא יברח מכם. צונאמי גם צונאי הוא תרחיש אימים שמומחים רבים צופים שעלול לקרות בישראל, וזו רק שאלה של זמן. אז אם זה קורה, עלו הכי גבוה שרק אפשר והכי מהר שאפשר, נסו לעלות לקומה עליונה של בניין יציב או עץ, והחזיקו חזק למשך כארבע שעות. אם אתם במים, מצאו משהו שצף. התכוננו לגלים נוספים שיכולים להיות גדולים יותר. טורנדו זאת אולי דאגה שפחות רלוונטית לישראלים, אבל אם זה קורה לכם - היכנסו למרתף או לחלל מתחת לפני האדמה – כמה שיותר קירות ביניכם לבין הסופה, יותר טוב. אם אין לכם, נסו את חדר השירותים וכדאי גם להיכנס לאמבטיה, אשר מקובעת לרצפה. כדאי לחבוש קסדה למקרה שיהיו הריסות מעופפות. View this post on Instagram A post shared by Tempest Tours (@tempesttours) on Sep 16, 2019 at 11:28am PDT תקלה במצנח ב-1 מכל 30 או 40 מצנחים יש תקלה, וכדי למנוע אותה כדאי לוודא שהתנוחה שלכם היא אופקית כאשר הבטן לכיוון כדור הארץ. אם המצנח לא נפתח הוא כנראה מסובב, נסו לבעוט בכיוונים מנוגדים באוויר כדי לשחרר אותו. אם זה עדיין לא קורה כשאתםכבר מתקרבים לאדמה, שחררו את הרזרבי. אם גם הוא לא עובד, פרשו את הידיים והרגליים והרימו את הראש, ונסו ליפול ארצה עם הרגליים קודם. אם אתם נופלים לתוך שטח מיוער ויש מה שיבלום את הנפילה, עדיין יש סיכוי להינצל. התרסקות מטוס המושבים הכי בטוחים במטוס הם דווקא מאחור, וכדאי להיות במרחק של עד 5 שורות מיציאות החירום. הישארו פיכחים בשלבי ההמראה והנחיתה – 80 אחוז מהתאונות מתרחשות ב-3 הדקות הראשונות להמראה וב-8 הדקות האחרונות לנחיתה. הוציאו חפצים חדים מהכיסים, ועדיף ללבוש בגדים שאינם דליקים, כמו כותנה. פיצוץ גרעיני קודם כל הגנו על העיניים, שכן ההבזק הראשוני חזק מספיק בשביל לעוור. כסו עור חשוף והשתטחו על הרצפה, שכבו מאחורי חפץ גדול וכבד או בבור באדמה והישארו שם, כי גל ההדף יעיף לעברכם חפצים וישטיח בניינים. מצאו מחסה מפני הנשורת הגרעינית שתגיע תוך כמה שעות, כמו למשל חניון תת קרקעי. זרקו את הבגדים והתכשיטים שלכם ומצאו בגדים שלא הושפעו מהקרינה. הישארו במקום למשך 24 שעות לפני שתצאו לחפש עזרה. אבל.. אנחנו כמובן מקווים שלעולם לא תצטרכו להשתמש במדריך הזה. {title}





תגובות ({replies_count} תגובות ב-{talkbacks_count} דיונים) שם נושא תוכן ביטול | {post_index} {post_subject} {post_body} {post_name} {post_date} דווח כתגובה לא הולמת | {post_body} לכל התגובות מקרא: = תגובה ללא תוכן = תגובה עם תוכן = תגובה ללא תוכן= תגובה עם תוכן