טרגדיה באינדונזיה שם אם ל-4 מתה בהיתקלות עם טורף אימתני. הקורבן, פָרידַה (59), עשתה את דרכה לשוק בקלמפאנג (Kalempang), דרום סולאווסי, כשלפתע היא הותקפה על ידי נחש פיתון. התקרית אירעה ביום חמישי האחרון, כך לפי כלי התקשורת המקומיים, וגופתה נמצאה בתוך הזוחל כמה ימים לאחר מכן.

תושבי האזור תיעדו את רגעי האימה בהם משלחת החיפוש חילצו את גופתה של פרידה מהקיבה של הנחש, שאורכו הוערך ב-3 מטרים. בסרטון הקשה לצפייה אפשר לראות שהיא נבלעה בשלמותה יחד עם הבגדים שהיא לבשה באותו יום גורלי. גורמים המעורים בפרטי המקרה סיפרו שבת ה-50 נמצאה עם חתכים עמוקים ברגלה, ככל הנראה אחרי שננשכה על ידי הפיתון. לפי ההערכות, הנחש חנק אותה למוות לפני שבלע את גווייתה.

