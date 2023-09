צוותי חילוץ סורקים את מי הים התיכון מול חופי דרנה, צפון-מזרח לוב, והריסות העיר בחיפוש אחר קורבנות השיטפון הקטלני שהכה בעיר בתחילת השבוע. נכון לעכשיו, 30 אלף תושבים נותרו ללא קורת גג ועוד עשרות אלפים עוד מוגדרים נעדרים. לפי הרשויות המקומיות, יותר מ-7,000 אנשים נפצעו בשיטפון ו-5,300 נהרגו – במה שהוגדר על ידי רבים בתור "אסון ה-11 בספטמבר של לוב" – ומספר ההרוגים צפוי עוד לעלות.

השיטפון האימתני הכה בעיר בשעות הבוקר המוקדמות של ה-11 בספטמבר (יום שני) בעקבות כמות הגשם האדירה שהביאה איתה "דניאל", הסופה הטרופית הים-תיכונית שהשתוללה באזור מאז השבוע שעבר. לפי ההערכות, ירדו בחלקים מסוימים בצפון-מזרח לוב יותר מ-400 מ”מ של גשם תוך זמן קצר וגרמו לקריסה של שני סכרים בהרים השוכנים סמוך לדרנה. כמויות המים שנשפכו גרמו לנחשול בגובה 7 מטרים שעשה את דרכו לים התיכון ומחק רבע מהעיר.

"זה היה כמו סרט אסונות הוליוודי" | צילום: AP

30 אלף תושבים נותרו ללא קורת גג | צילום: AP

אסון ה-11 בספטמבר של לוב | צילום: AP

משלחות סיוע בינלאומיות נשלחו לאזור | צילום: AP

The city of Derna appears to be the most severely affected by the floods in eastern Libya. Torrents of water tore through the dams, sweeping entire buildings into the sea. (imagery from @planet) https://t.co/cTGKNoRwQB pic.twitter.com/TWoi4LBshG — Post Graphics (@PostGraphics) September 13, 2023

"זה היה כמו סרט אסונות הוליוודי", סיפר מוחמד דרנה בשיחה עם סוכנות הידיעות AP. לדבריו, ברגע שהגל הגיע, הוא, בני משפחתו ושכניו טיפסו על גג בניין הדירות שלהם כדי להימלט מהסחף. "המים הגיעו עד לקומה השנייה של בתים רבים. למטה יכולנו לראות גברים, נשים וילדים שלא הספיקו להימלט. הם צרחו ‘הצילו! עזרו לנו!’, אבל לא יכולנו לעשות דבר”.

מחלצים ראשונים שניסו להגיע לזירת האסון נאלצו לחכות זמן רב עד שכוחות הנדסה פינו את שתי דרכי ההגעה המרכזיות לעיר, שנהרסו בשיטפון. עמאד אל-פלאח, איש כוחות הצלה שהוזעק לזירה מהעיר בנגאזי תיאר את הזוועה בשיחה עם העיתונאי סאמי מג’די: "מצאנו גופות בכל מקום, ברחובות, בבתים וגם בים. לא משנה לאן פונים, מוצאים גוויות של גברים, נשים וילדים. משפחות שלמות נמחקו באסון".

مشاهد مؤلمة وصادمة من #ليبيا لآلاف الجثث على قارعة الطريق

مشاهد مؤلمة اعتذر على نشرها

ربي يرحمهم تعازينا القلبية لضحايا الفيضانات هناك

ادعوا لهم بالرحمة #اعصار_ليبيا #إعصار_دانيال #StormDaniel #Libya pic.twitter.com/5hBSWyIX63 — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 13, 2023

وادي بوالذبان بمنطقة ام الرزم - راس التين شرق مدينة درنة، قام البحر القريب من الوادي بلفظ الى الان 30 جثمان .

لا حول ولا قوة الا بالله - انا لله وانا اليه راجعون ⚠️#درنة #ام_الرزم #ليبيا#ليبيا #اعصار_ليبيا #إعصار_دانيال #StormDaniel #libya#انقذو_درنة pic.twitter.com/5UXzR6YhNY — طقس_العالم ⚡️ (@Arab_Storms) September 13, 2023

תיעוד מזירת השיטפון עלה לרשתות החברתיות בימים האחרונים – כולל סרטונים קשים לצפייה. אדם אחד שסייר בעיר צילם את כמות הגופות שנותרו שרועות ברחובות העיר אחרי שמפלס המים ירד. בסרטון אחר אפשר לראות את גופות ההרוגים שנשטפות לחוף ממי הים התיכון. אתמול עלו גם תמונות לווין שמראות את דרנה לפני ואחרי השיטפון הקטלני.

משלחות חילוץ בינלאומיות כבר נשלחו ממצרים, אלג’יריה, טוניסיה, איטליה ואיחוד האמירויות. ממשלות בריטניה וגרמניה שלחו לאזור ציוד סיוע, שכולל בין היתר שמיכות, שקי שינה, מזרנים, אוהלים, ערכות לסינון מים וגנרטורים. נשיא ארה”ב ג’ו ביידן אמר ממשלתו תשלח כספי סיוע.