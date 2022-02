צלם בעלי חיים הצליח לתפוס תמונות יוצאות דופן של לביאה מדרום אפריקה, אחרי שזו הרימה את מצלמת ה-GoPro שלו בלוע האימתני שלה. פרנק דה ביר התייחס לתיעוד היוצא מן הכלל שצולם בשמורת הטבע "באלול" בתחילת השבוע שעבר וטען שהיה בר מזל באותו יום.

"ניסיתי לנחש את התנועה של להקת האריות והיה לי המון מזל שאחת הלביאות הסתקרנה מהמצלמה", סיפר הצלם בשיחה עם כתבי סוכנות הידיעות Caters. דה ביר תיאר כיצד הניח את המצלמה מבעוד מועד על ציר שבעלי החיים נוהגים להתהלך בו.

