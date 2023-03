ריילי ווייטלום, יוטיובר אוסטרלי, נקלע לעימות בלתי צפוי עם להקת קופים בזמן שנפש עם משפחתו באחד החופים של איי קו פי פי בתאילנד. תיעוד של רגעי התקיפה עלה בערוץ היוטיוב של ווייטלום ובת זוגו, אליינה קָרַאוסוּ. הסרטון הפך מאז לוויראלי עם יותר מ-250 אלף צפיות תוך 12 שעות.

בסרטון – שאורכו המלא הוא 18 דקות – אפשר לראות את בני המשפחה מגיעים אל "חוף הקופים" בקו פי פי דון, האי הגדול ביותר בקבוצת איי קו פי פי. קָרַאוסוּ אז יצאה לצלול במים בזמן שווייטלום נשאר על החוף עם שני ילדיהם, לני (5) ודרווין (1). לפתע, להקת קופים יצאה מהיער וניסתה לקחת את שקית החפצים של בני המשפחה.

בתיעוד רואים את ווייטלום מנסה להבריח את הקופים בכוחות עצמו – אך ללא הועיל. בשלב מסוים, הוא אפילו הרים בידיו את בנו הקטן כדי להרחיק אותו מבעלי החיים התוקפניים. "אני חייבת לציין שלא היה לנו אפילו פירור של אוכל בשקית", סיפרה אליינה בסרטון. "מה שכן היה שם זה ארנקים, טלפונים ניידים, מצלמות ואפילו דרכונים". ווייטלום אמנם הצליח בסופו של דבר להגיע לשקית, אבל ננשך בדרך על ידי אחד הקופים.

"הלכתי מכות עם תריסר קופים", אמר ווייטלום והראה את החתך על האצבע שלו. "הפצע הזה הוא מהשן של הקוף. זה קצת כואב, אבל יהיה בסדר. אני חייב לציין, אני מרגיש ממש רע שהייתי צריך לתת אגרוף לקוף".

