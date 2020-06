לווייתן גדול-סנפיר שנמצא בסכנת הכחדה, תועד במונטריאול לראשונה בהיסטוריה. על פי הערכות, הוא עשה את דרכו מאזור טודסאק - שם חי במים מלוחים - ושחה במעלה נהר סנט לורנס. הוא נצפה בתחילת השבוע שעבר מתחת לגשר קוויבק, ובמהלך סוף השבוע תועד סמוך לגשר ז'אק קרטייה במונטריאול – הרחק מסביבתו הטבעית.

על פי רוברט מישוואד, ממרכז החירום ליונקים ימיים של קוויבק, מדובר במקרה חריג: "זו הפעם הראשונה שאנחנו רואים לווייתן מהסוג הזה באזור. אנחנו לא יודעים מה בדיוק גרם לו לצאת למסע המפרך, זה יכול להיות מושפע ממספר גורמים, אבל מה שבטוח אפשר להגיד זה שהוא לא שייך לסביבה הזו". לדבריו, ייתכן שהלווייתן יצא לחיפוש מזון שהסתבך וכתוצאה מכך התבלבל ואיבד את דרכו.

A humpback whale is currently hanging out directly under the Jacques-Cartier bridge.



A sight I never expected to see here in Montreal. pic.twitter.com/6CXGFWfjHm — Sarah Leavitt (@sarahleavittcbc) May 30, 2020

מישוואד הסביר לכלי תקשורת מקומיים כי הלווייתן גדול הסנפיר יכול לחיות במים מתוקים, אך ציין כי המזון שהוא יכול להשיג, כמו גם איכות המים בסמוך לעיר הינם באיכות ירודה ועלולים להזיק לבריאותו. הוא הוסיף כי באזור קיימת גם תנועה של כלי שיט, שעלולים להלחיץ אותו ולפגוע בו.

#MeanwhileInCanada

A humpback whale has reached Montreal by way of the St. Lawrence River for the first time, says a marine expert. pic.twitter.com/f3iWK8XPFe — Martin Andre (@MartinAndre4) May 31, 2020

מארי-איב מולר, גם היא עובדת מרכז החירום ליונקים ימיים בקוויבק, הסבירה בראיון כי: "נראה שהלווייתן מתקשה להיאבק בזרם ולהמשיך להתקדם באותו כיוון, למרות היותו חזק. כרגע נראה שהוא יכול לנוע בחופשיות, שזה סימן מעודד, אך קשה לחזות האם מדובר בסוף הדרך שלו – והאם הוא יסתובב בקרוב וישחה בחזרה לטודסאק כדי להתאחד עם חבריו".