ויראלי: הנמר הנדיר בעולם תועד משחק כמו חתול בית

חדשות מצוינות לאוהבי בעלי החיים: חוקרים ממזרח רוסיה הצליחו לתעד את אחד החתולים הנדירים ביותר בעולם בשמורת טבע שהוקמה בהוראתו של ולדימיר פוטין. בעל החיים המדובר הוא נמר אמור (Amur Leopard) שנמצא בסכנת הכחדה בעשורים האחרונים. חוקרים מן הגן הלאומי "ארץ הנמרים", אשר במחוז פרימורסקי קראי (דרום-מזרח רוסיה), פרסמו את סרטון הווידיאו שבו נראה אחד הזכרים שחיים באזור. בקליפ, ניתן לראות כיצד הנמר משתובב על הארץ, לפני שהוא יוצא מן הפריים וממשיך לדרכו. בהודעה שנמסרה לכלי התקשורת, דובר הפארק התייחס לתיעוד הנדיר של החתול שנמצא על סף הכחדה ואמר: "למרות גילו המופלג של הנמר, מסתמן כי מצבו הבריאותי מצוין. בסרטון שצולם ביום שישי אפשר לראות אותו מול המצלמה, משחק כמו חתול בית". חוקרים הצליחו לצלם את הרגע המדהים עם אחת מתוך מאות מצלמות שהותקנו ברחבי הפארק בשביל לתעד ולפקח אחר אוכלוסיית הנמרים הנדירים. נמרי אמור היו שכיחים בעבר בחלקה הצפון-מזרחי של יבשת אסיה, בעיקר בחצי האי קוריאה, מחוזות מסוימים בסין ואזור מזרח רוסיה. לאורך השנים, אוכלוסיית הנמרים התדלדלה בעקבות ציד בלתי חוקי. השפל הגרוע ביותר הגיע בשנת 2007, כאשר דווח שנשארו בכל העולם רק 31 נמרים (6 נקבות ו-25 זכרים). View this post on Instagram A post shared by Bohai Tour Wildlife Adventures (@wildrussiantour) on Oct 23, 2019 at 12:55am PDT בעקבות המצב הגרוע, הממשל הרוסי הורה להקים שורה של שמורות טבע ייעודיות במטרה להציל את הנמר הנדיר. כמו כן, הרשויות החלו לאכוף את החוקים נגד ציד בלתי חוקי ולצמצם את הריגתם של טורפי הבר. כיום, אוכלוסיית נמרי האמור מוערכת בכ-120 – הם עדיין מוגדרים על סף הכחדה. {title}





