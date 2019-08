הקיץ החם לא מרפה מן ההמיספרה הצפונית וכעת, השפעותיו ההרסניות הגיעו אפילו עד אלסקה. על פי הדיווחים של מכונים מטאורולוגים ברחבי העולם, גל החום הכבד ששרר בחודש יולי האחרון המיס את כל ים הקרח מול המדינה הצפון אמריקאית – ועכשיו, אין בכלל קרח במיצר ברינג. זוהי לא הפעם הראשונה שאנו מסקרים את השפעותיו ההרסניות של גל החום. רק לפני שבוע, דיווחנו על כך שקרחון שלם באי גרינלנד נמס ביום אחד ושפך כ-11 מיליארד טון של מים לאוקיינוס האטלנטי – מה שגרם לעלייה של חצי מילימטר במפלס המים העולמי. כעת, ניכר שהחום הכבד הכה גם באלסקה וגורמים בקהילת המדע מודאגים. Just in: #July 2019 was the hottest month on record for #Alaska -- and landed in top 1/3 of warmest Julys for contiguous U.S., per @NOAANCEIclimate https://t.co/3pfWB8hVKT #StateOfClimate pic.twitter.com/xXp3UIB8ui — NOAA (@NOAA) August 7, 2019 כלי התקשורת בארה"ב מפרסמים כי הטמפרטורות באלסקה בחודש יולי נעו סביב ה-17.5 מעלות בממוצע ושמדובר בחודש החם ביותר בהיסטוריה של המדינה. מעבר לחום הכבד, תושבי המדינה התמודדו עם שריפות ענק שהשתוללו כתוצאה מסופות ברקים. כל הגורמים הללו הובילו לכך שכל הקרח סביב חופה של המדינה נמס. "המגמה ברורה לחלוטין: הקרחונים נמסים והטמפרטורות עולות", סיפר זאק לייבּ, מדען מאוניברסיטת קליפורניה שחוקר את נזקי ההתחממות הגלובלית. "אם לא נפחית באופן דרסטי את פליטת גזי החממה, האקלים ימשיכו להתחמם ולהגביר את הסיכויים לגלי חום קיצוניים ברחבי העולם". For the second year in a row, Bering sea ice has collapsed. For residents of coastal Alaska, it's changing everything. https://t.co/UXjTWLRau3 pic.twitter.com/ULVE3GFznw — Gizmodo (@Gizmodo) April 8, 2019 מומחים למטאורולוגיה מספרים כי מדידת הטמפרטורות לחודש יולי היוותה את הפעם ה-12 שבה נמדדו מעלות גבוהות מן הממוצע. חוקרים סבורים כי המגמה מצביעה על כך שצפון כדור הארץ מתחמם מהר יותר פי 2 משאר הפלנטה – וכי מדובר באסון עבור תושבי האזור ובעלי חיים. אזרחים שמתגוררים בסמוך לקו החוף של אלסקה נאלצים כעת להתמודד עם עלייה חסרת תקדים במפלס המים ורבים מהם שוקלים מעבר לאזורים בעומק היבשת. כמו כן, חיות ים שונות מושפעות לרעה גם כן ממגמת ההתחממות. אריות הים באזור יתקשו כעת לצוד את הטרף שלהם, שכן הם מסתמכים במידה רבה על נוכחותם של הקרחונים. מעבר לזה, דווח כי לחום יש השפעה הרסנית על הדגה המקומית וכי נרשמה עליה מדאיגה מקרי מוות של לווייתנים ודגי סלמון. {title}





