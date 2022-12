מזג האוויר הקפוא בארה"ב הפך את חג המולד של מאות אלפי אזרחים אמריקאים לחלום בלהות, אחרי שיותר מ-800 אלף אנשים מצאו את עצמם ללא חשמל – ו-21 בני אדם מצאו את מותם. חזאים מספרים שהשפעות הסופה, שקיבלה את הכינוי "פצצת הציקלון של חג המולד" (Christmas bomb cyclone), יורגשו לפחות עד מחר מאזור האגמים הגדולים בצפון מישיגן ועד לנהר הריו גראנדה בטקסס.

200 מיליון אזרחים – יותר ממחצית כלל האזרחים בכל ארה"ב – קיבלו אזהרות כאלו ואחרות לגבי מזג האוויר הקר, שהגיע באזורים מסוימים לטמפרטורות של עשרות מעלות מתחת לאפס. ביום שבת האחרון, נמדדו 21- מעלות בעיר מיניאפוליס, מינסוטה. למרות זאת, השיא הזה נשבר בשעות האחרונות בעיר פארגו, דקוטה הצפונית, שם נרשמו 28- מעלות בבוקר חג המולד. אפילו העיירה הל (Hell, כלומר גיהינום) במדינת מישיגן קפאה.

The scene at Hoaks restaurant in Hamburg is surreal. It looks like an Ice Castle! @news4buffalo pic.twitter.com/aNRC8Z1UnR — Chris (@CBNEWSPHOTOG) December 24, 2022

תמונות מהמבורג, ניו יורק, השוכנת על גדות ימת אירי הטריפו את הרשת. במהלך הלילה, רסיסי מים מהאגם הגדול התעופפו באוויר וקפאו על בניינים שנבנו קו החוף, מה שגרם לנטיפי מים ארוכים ומרשימים – תופעת טבע שקרתה כבר בעבר. בינתיים, במקומות אחרים כוחות חילוץ מתקשים להגיע לאנשים שנקלעו לצרות בקור העז.

מניין ההרוגים צפוי רק לעלות

במדינת ניו יורק דווח על מקרים בהם פינוי באמבולנס לבית החולים שאמור לקחת כחצי שעה לכל היותר ארך לפעמים יותר מ-3 שעות. קת'י הוקול, מושלת המדינה, התייחסה למצב הקשה בהודעה לתקשורת ואמרה: "זה לא משנה כמה אמבולנסים יש לנו כרגע, הכוחות פשוט לא צולחים את הנסיעה ונתקעים בשלג" – מה שלפעמים נגמר באסון.

באחד הפרברים של העיר בופאלו, ניו יורק, נקבעו מותם של שני בני אדם שנקלעו למצב חירום רפואי ואמבולנסים לא הגיעו אליהם בזמן. בינתיים, גבר נוסף בעיר מת אחרי שיצא מביתו לכיוון חנות מכולת. גופתו נמצאה קפואה כמה מאות מטרים מביתו.

Oklahoma, EYEYAM so sorry pic.twitter.com/ApwcHzfRw6 — Pariss Athena | Founder of Black Tech Pipeline (@ParissAthena) December 24, 2022

#BREAKING: Mass Casualty Incident’ declared following pileup on Interstate 75 in Ohio



#Kirkwood l #OH



Multiple emergency crews are responding too a very serious accident is occurring on I-75N. With Mass Casualty Incident declared reports of over 100+ vehicles are piled up pic.twitter.com/TgfCm852Si — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 23, 2022

#UPDATE: The Governor of Ohio has sadly confirmed that three people have died with dozens others injured following pileup on Ohio turnpike that happened this afternoon from White out blizzard conditions and black ice roads pic.twitter.com/nSIOpj54J9 — R A W S A L E R T S (@rawsalerts) December 24, 2022

במדינת אוהיו נהרגו 5 בני אדם, 4 מהם היו מעורבים בתאונת שרשרת של 50 רכבים וגבר נוסף נהרג בזמן שביצע עבודות חשמל. בעיר קנזס סיטי, מיזורי, אדם נהרג לאחר שאיבד שליטה על מכוניתו והחליק לערוץ נחל. בקולורדו ספרינגס, קולורדו, מצאו את גופתו של מחוסר בית שקפא ברחוב, ובמדינת ורמונט אישה נהרגה מנפילה של עץ. בעיר מדיסון, ויסקונסין, אישה בשנות ה-50 לחייה נהרגה אחרי שנפלה לתוך נהר קפוא – וככל שהזמן חולף מניין ההרוגים עולה.

בעקבות מזג האוויר הקר, הרשויות במדינות שונות פתחו מרכזי חימום במקומות ציבוריים – כולל ספריות ותחנות משטרה – בניסיון להציל מחוסרי בית, מהגרי עבודה ונזקקים אחרים. השירות המטאורולוגי האמריקאי צופה הקלה בטמפרטורות רק ביום שני. אולם, נכון לעכשיו המפות שלהם מציגות את מה שמסתמן בתור אחת הסופות הקרות ביותר שנרשמו אי פעם.