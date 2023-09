מלטה, סיציליה ויוון בכוננות ספיגה: מטאורולוגים זיהו סופת גשם משמעותית שעושה את דרכה לחלקו המזרחי של אגן הים התיכון, וצפויה להוריד כמויות אדירות של גשם. לפי ההערכות, הסופה "דניאל" צפויה להגיע לאי מלטה עוד היום ולהגיע לשיאה ברביעי – עם רוחות חזקות, סופות רעמים ומאות מ"מ של גשם.

השירות המטאורולוגי הלאומי במלטה פרסם בשעות האחרונות כי הסופה "דניאל" צפויה להוריד כמויות גבוהות של גשם עד יום חמישי הקרוב. לפי ההערכות, כ-300 מ"מ של גשם צפויים לרדת בימים הקרובים, שמהווים את ממוצע הגשם החודשי של אוקטובר. כמו כן, הסופה ככל הנראה תלווה במשבי רוח עזים (40-50 קמ"ש) ואולי אפילו ברד. בהמשך היא תעשה את דרכה גם לסיציליה ויוון.

