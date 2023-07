תיעוד יוצא דופן ממאדים הסעיר את הגולשים: בתמונות שפורסמו על ידי נאס"א, סוכנות החלל האמריקאית, אפשר לראות סלע ארוך ועגלגל בולט מחוץ לקרקע החולית של כוכב הלכת, עם מה שנראה כמו קוצים דקים שיוצאים ממנו. מאז עלו כל מיני תאוריות לגבי הממצא החריג, חלקן העריכו כי ייתכן שמדובר בראיה לחיים מחוץ לכוכב הלכת שלנו.

התמונות צולמו על ידי רכב החלל "קיוריוסיטי" (Curiosity) במכתש גייל, שנוצר על פי ההערכות לפני יותר מ-3 מיליארד שנים והיה בעבר אגם מים. מומחים התייחסו מאז לממצאים שהתגלו במקום והעריכו שהם כנראה תוצאה של פעילות גיאולוגית בכוכב הלכת. אולם, טענו מנגד שלא ניתן לשלול בוודאות את האפשרות שמדובר בשרידים של כלי תעופה חייזרי.

In April, Nasa’s Curiosity Rover photographed what appear to be rows of spikes, plates and wedges protruding from rocks on the bottom of the 154km-long Gale Crater.

Scientists believe an alien spaceship could have crashed into Marshttps://t.co/V8bEQggW7s — Louisa Pearson (@louisa1000) July 24, 2023

Well, here is another close-up (New ChemCam image) that gives us the response to our mystery: resistant rippled mudflat sediments. Very, very cool! Credit: NASA/JPL-Caltech/ Gale crater - MSL mission. pic.twitter.com/Pz90TdOKlX — Nathalie A. Cabrol (@shasta721) April 12, 2023

פרופסור ריצ'ארד ארמסטרונג, מאוניברסיטת אסטון בבירמינגהם, אנגליה, כתב במאמרו על הממצא שאותם שיפודים שנראים בתמונה נוצרו כתוצאה מפעילות סֵיסְמִית על כוכב הלכת. כמו כן, הוא הוסיף שלדעתו מדובר ב"קוצי חול" אותם אפשר למצוא גם על כדור הארץ, אם כי בצורות מעט שונות מאלו שתועדו במאדים.

"תופעות מהסוג הזה נדירות מאוד על פני מאדים, ואף ייחודיות מהניסיון שלי", כתב פרופסור ארמסטרונג במאמרו. "לא ניתן לקבוע בוודאות במה מדובר, אבל לפי הראיות בשטח אפשר להעריך שמדובר בקוצי חול שנוצרים גם בכדור הארץ כתוצאה מפעילות סיסמית". החוקר ציין בהמשך שישנם הבדלים בין הקוצים הארציים ואלו שצולמו על ידי רכב החלל, העיקרי ביניהם הוא שאלו שנראו בכדור הארץ עבים יותר.

In April, Nasa’s Curiosity Rover photographed what appear to be rows of spikes, plates and wedges protruding from rocks on the bottom of the 154km-long Gale Crater.

Scientists believe an alien spaceship could have crashed into Marshttps://t.co/V8bEQggW7s — Louisa Pearson (@louisa1000) July 24, 2023

In 20 years of studying Mars, that's the most bizarre rock I have ever seen. I cannot wait to have a microscopic image of this one...It is part of a Gigapan of Gale crater that you can see here: https://t.co/LxljtDHyIl pic.twitter.com/wHhn1ckqjL — Nathalie A. Cabrol (@shasta721) April 10, 2023

באשר לסברה שמדובר בשרידים של כלי תעופה חייזרי, פרופסור ארמסטרונג כתב: "קרוב לוודאי שלא מדובר בגלגלים, או שריד אחר של כלי תעופה. אף על פי כן, לא ניתן בשלב הזה לשלול בוודאות את ההיפותזה הזו, או כל אחת אחרת". דבר אחד בטוח, מדובר בתגלית חריגה על כוכב הלכת.

ד"ר נטלי קברול, אסטרוביולוגית מנאס"א, התייחסה לממצאים במכתש גייל ואמרה שבכל 20 שנותיה בסוכנות החלל האמריקאית היא לא ראתה אבן כל כך ביזארית. להערכתה, קוצים החול נוצרו כתוצאה מהרוחות על מאדים.