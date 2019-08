כחודשיים לאחר ההתפרצות הגדולה האחרונה של הר הגעש בסטרומבולי, האי הגעשי האיטלקי, קרתה התפרצות גדולה נוספת שגרמה לבהלה רצינית. ההתפרצות התרחשה אתמול (ד') וגרמה לתיירים ולתושבים לברוח ולחפש מחסה מאבנים ואפר וולקני שפרצו מההר. לפי דיווחים שהגיעו מכוחות כיבוי האש, חומרים בוערים מההתפרצות נפלו לשטחי צמחייה וגרמו למספר שריפות במוקדים שונים. כמו כן, החומרים גם נפלטו למרחק מאות מטרים בים. אנשים ששהו באותה עת על סירות בים תיעדו את ההתפרצות המלחיצה ואת עמוד העשן שהיתמר, תוך כדי שברחו במהירות מהסכנה. דווח כי עמוד העשן הגיע לגובה של כשני קילומטרים. The powerful eruption of the Stromboli volcano, Aeolian Island, Italy today.



August 28, 2019

Elena Schiera#italy #Stromboli #volcano pic.twitter.com/viVZRxcYxK — Buitengebieden (@buitengebieden_) August 28, 2019

"שטנו במרחק בטוח בהתאם להנחיות, כשלפתע שמענו קול פיצוץ גדול וראינו ענן שחור גדול יוצא מהר הגעש ונשפך לים", אמרה אלנה שיירה (19) בריאיון ל-CNN. אלנה שהתה על סירת מפרש באותה עת וצילמה בטלפון הנייד שלה כיצד חמקה עם הסירה מהאזור. "מיד הגברנו את מהירות הסירה למקסימום", סיפרה אלנה, "הענן הגיע לים והחל להתקדם במהירות לעברנו. באותו רגע התחלנו להיכנס לפאניקה כי הענן היה במרחק מספר מטרים מהירכתיים, אבל הודות לאבי, שהיה על ההגה, הצלחנו לחמוק בזמן כי אז הענן החל להתרומם שוב". El #Stromboli viene en una erupción casi continua desde 1934. Le dan lo mismo las modas. Normalmente sus explosiones no son muy potentes, pero hoy tuvo un pulso más grande, con flujos piroclásticos, que llegaron al mar.



Y estos avanzan. Miren esta locura de video pic.twitter.com/4RuQSx65GJ — Cristian Farías (@cfariasvega) August 28, 2019 #Stromboli in eruzione pic.twitter.com/CKWepEfKjH — angelica (@angio_mangio) August 28, 2019 Nuevo video de la erupción del volcán #Stromboli en la isla sur de #Italia esta mañana, 28 de agosto de 2019, el descenso y expulsión de piroclástos originó incendios sobre las faldas del volcán

Vía @a_quarat pic.twitter.com/P9yfClyNLq — Geól. Sergio Almazán (@chematierra) August 28, 2019 לפי הדיווחים של כוחות ההצלה, איש לא נפגע בהתפרצות הזו. כאמור, הפעם האחרונה שהייתה התפרצות הר געש גדולה בסטרומבולי הייתה ב-3 ביולי. האירוע האחרון גבה את חייו של מאסימו אימס, מטפס בן 35. {title}





