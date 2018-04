10 פעמים ששוטרים נתקלו באירועים על-טבעיים

כוחות המשטרה מקבלים הרבה פעמים ביקורת לגבי פועלם – לעיתים בצדק ולעיתים לא, אבל על דבר אחד כולם מסכימים: יש להם עבודה לא פשוטה כלל. בדרך כלל הם מתייצבים באירועים מורכבים, מתמודדים עם עבריינים מסוכנים ומשליטים סדר בעולם. אבל לפעמים מה שהם מתמודדים מולו הוא הרבה יותר ביזארי מזה. לפעמים, כמו שתגלו עוד רגע, הם לא מתייצבים מול אנשים בשר ודם, אלא מול פעילות על טבעית שאף בית ספר לא הכין אותם אליה. נשמע לכם מגוחך? מזל שיש תיעוד. במרוצת השנים, הלכו ונאגרו עדויות של שוטרים מרחבי ארה"ב והעולם לגבי פעילויות על-טבעיות, תצפיות של עב"מים ואפילו התמודדות עם שדים זדוניים. לצורך העניין, ריכזנו בשבילכם 10 אירועים על-טבעיים שתועדו באופן רשמי על ידי כוחות משטרה – תאמינו או לא: 1. התצפית המשונה של קארל רומרו בשנת 2014, קארל רומרו, שוטר עירוני באספניולה אשר בניו מקסיקו, זיהה משהו משונה במצלמות האבטחה של תחנת המשטרה – מעין גוש בהיר שנע באזור הכניסה של התחנה. תחילה, הוא חשב שזה איזה חרק שמעופף מול העדשה, אבל מאוחר יותר הוא כבר היה משוכנע לחלוטין שזו הייתה רוח רפאים. בריאיון לערוץ החדשות KOAT-TV, רומרו סיפר שקדמת התחנה מרושתת במצלמות אבטחה, גלאי תנועה ונפח. כלומר, הדמות לא הייתה אנושית בשום פנים ואופן. מעבר לזה, כאשר הוא דיווח על המקרה לממונים עליו, הוא טוען שהם האמינו לו ואמרו שהם היו עדים למקרים דומים. לדעתו, הרוח קשורה לכל מיני פרשות רצח שלא נפתרו באזור בשנים האחרונות. 2. אספנית הנשמות סגן פראנק מארה היה אחד מבין השוטרים שתפקידם היה לחפש נעדרים בין ההריסות של מגדלי התאומים, לאחר הפיגוע הנורא. לטענתו, במהלך עבודות הפינוי והחילוץ, הוא וכמה שוטרים אחרים היו עדים לדמות מסתורית שהסתובבה ברחבי ההריסות. במהלך ריאיון לספר Hallowed Ground, מארה סיפר שהוא היה עד לאישה שחורה לבושה במדים של הצלב האדום, שהתהלכה בין המחלצים עם מגש של כריכים וקפה. בכל פעם שהוא ניסה להעיף בה מבט קרוב יותר, היא תמיד נעלמה משדה הראייה שלו. כאשר הוא שאל מחלצים אחרים לגביה, כמה אנשים טענו שהם ראו אותה גם כן. בתום עבודות החילוץ, מארה הלך להתייעץ עם מתקשר (מדיום), שסיפר לו שהוא ככל הנראה נתקל ברוח של "אספנית נשמות" – אשר נוהגת לאסוף את נשמותיהם של המתים ולהדריך אותם אל החיים שאחרי. A post shared by World Trade Center Forum (@worldtradecenterforum) on Mar 1, 2018 at 5:32am PST 3. רוחות אנפילד בשנת 1977, רודפי הרוחות האמריקאים אד ולוריין וורן הוזמנו לביתה של פגי הודג'סון, אשר באזור שכונת אנפילד בלונדון. לטענתה, רוח זדונית חדרה לביתם וגרמה לכאוס ברחבי הנכס, כולל: להרעיד מיטות, לפתוח מגירות ולגרום לחפצים להתעופף באוויר. אזרחים רבים הטילו ספק בטענות של הודג'סון, אבל שוטרת בשם קרולין היפס, שנכחה בבית בזמן אחד האירועים הללו, אישרה את דבריה של בעלת הבית. מעבר לזה, היא אפילו חתמה על תצהיר שבו היא הייתה עדה לפעילות על-טבעית. לטענתה, היא ראתה כיסא מרחף באוויר בגובה מטר מהאדמה. 4. תיאטרון קפיטול הרדוף דייב מרפי, סגן השריף מיוטה, טוען כי בשנת 2012 הוא היה עד לפעילות על-טבעית בתיאטרון קפיטול, אשר בסולט לייק סיטי. במהלך ריאיון לתוכנית הטלוויזיה Paranormal Witness, מרפי סיפר שהוא ראה רוחות רפאים בנכס בכמה הזדמנויות. סגן השריף מדגיש שהוא היה לבד בתיאטרון ולמרות זאת, הוא ראה צלליות שחורות נעות לאורך הקירות. כמו כן, הוא שמע דלתות נטרקות מעצמן, מוזיקה ואפילו קולות מסתוריים. במקרה אחד, הוא ראה דמות מופיעה על במת התיאטרון, ובמקרה אחר אישה מסתורית שלבושה בבגדים מתחילת המאה ה-20. אחת הסברות הרווחות בקרב הנהלת התיאטרון היא שהמקום רדוף על ידי הרוח של סדרן מנוח, שמת בשריפה שהתחוללה ב-1947. 5. "החוקרים" מגבעת סילבורי ביולי 2009, סמל אלמוני מתחנת המשטרה של ווילטשייר, הסמוכה לעיר סאות'המפטון בדרום אנגליה, זיהה משהו חשוד באזור גבעת סילבורי. על פי הדיווחים, הסמל ראה "שלושה חוקרי מז"פ" עומדים בשדה בסמוך לאתר המורשת הבריטי ובוחנים את האדמה. הוא עצר לחקור את העניין, אך ברגע שהם זיהו אותו הם נמלטו מהמקום במהירות "על-אנושית". מאוחר יותר, הוא הבין שהם בעצם חקרו מעגל תבואה. הסמל האלמוני החליט ליצור קשר עם חוקרי העב"מים אנדרו ראסל וקולין אנדרוס, אשר השתלטו על החקירה מטעם השוטר המבוהל. דובר תחנת המשטרה מסר כי אין להם תגובה בנוגע לתצפית של הסמל, אשר ראה את הדמויות החשודות כאשר הוא לא היה בתפקיד. אף על פי כן, צמד החוקרים סבורים כי היה מדובר במקרה "שלא מהעולם הזה". 6. זעקת המוות של ג'ני גרוסבק טיילור בדוס היה אחד מבין חמשת השוטרים שהגיעו ראשונים לאתר תאונת הדרכים של ג'ני גרוסבק באזור ספרינגוויל, יוטה. על פי הדיווחים, הנהגת התהפכה עם רכבה בנהר מקומי בעוד שבתה הקטנה, לילי, ישבה במושב האחורי. בהגיעם אל אתר התאונה, בדוס ראה יד שרועה מחוץ לרכב ויחד עם שאר השוטרים, הוא שמע אישה מבוגרת זועקת לעזרה. בדוס חילץ את גופתה של גרוסבק מכלי הרכב, אך מסתבר שזו הייתה מתה כבר כמה שעות. בתה הקטנה עדיין הייתה בחיים, אם כי מחוסרת הכרה. השוטרים פינו את הפעוטה למיון וחייה ניצלו. עד היום, אף אחד מהשוטרים לא יודע מה היה מקור הזעקה המסתורית. Creepy True Tales Tuesdays: Did the Spirit of Jennifer Groesbeck Call Out For Help? https://t.co/R7Y23qtYje pic.twitter.com/FXiPMcVVm4 — lee steer (@GhostsOBritain) December 5, 2017 7. השטן ודון דקר בשנת 1983, דון דקר היה בחופשה מבית הכלא על מנת שיוכל להשתתף בלוויה של סבו בסטרודברג, פנסילבניה. במהלך הזמן הזה, מספר עדי ראייה דיווחו על התרחשויות משונות סביב דקר, הכוללות: הופעתן של שריטות מסתוריות על גופו, דליפות מים משונות מן הקירות, מספר מקרים בהם דקר איבד את הכרתו ואפילו ריחף באוויר. וויליאם דיוויס וג'ון רנדל, שני שוטרים שהוזעקו למקום, דיווחו כי הם היו עדים לכמה מההתרחשויות הביזאריות סביב דקר. לטענתם, הם היו עדים לכך שצלב מוזהב בער על בית החזה של האסיר, וגם לכך שהוא ריחף באוויר. עד היום, ישנם שוטרים באזור שסבורים כי דקר היה אחוז דיבוק – ובאותם רגעים, נשלט על ידי השטן. 8. הנחיתה ביער רנדלשם ג'יימס פניסטון היה ראש הצוות המשטרתי אשר הוזעק לחקור דיווחים על התרסקות מסתורית ביער רנדלשם, אשר בדרום-מזרח אנגליה. מה שהוא ושני השוטרים האחרים מצאו ביער היה רחוק ממטוס מסורתי, רחוק שנות אור - אם אתם מבינים למה אנחנו מתכוונים. בדו"ח הרשמי של המקרה, פניסטון כתב כי הוא ושאר השוטרים מצאו כלי טיס בעל שלוש פאות אשר עמד על שלוש רגליים. בנוסף, הוא תיאר תקלות במכשירי הקשר שלהם, אורות כחולים וצהובים שהשתקפו מעל פני האדמה וגם חשמל סטטי באוויר. לטענתו, הוא תיעד את החריטות המסתוריות (הירוגליפים?!) בדפנות של כלי הטיס, כאשר הוא התרומם לפתע והתעופף משם במהירות אדירה. על פי הדיווחים, בשלב מסוים היו במקום יותר מ-80 שוטרים – וכולם כביכול היו עדים להמראה של כלי הטייס המסתורי. לאחר פרסום המקרה, כל הנוכחים בזירת האירוע הפסיקו לדבר על מה שראו, הכחישו כל קשר לדיווחים והחקירה סווגה כסודית ביותר. The Rendlesham Forest Incident: A Firsthand Account From The Original Whistle Blower,… https://t.co/OAYjv6PWK3 pic.twitter.com/CYBeHY71f3 — EMN (@EarthMysteryNew) July 19, 2016 9. השדים מגארי, אינדיאנה בשנת 2014, קצין משטרה אישר סיפור של בית רדוף בעיריית גארי, אשר במדינת אינדיאנה. לטענתו, היה בבית משהו זדוני. לאטויה אמונס, בעלת הבית, טענה כי שלושת ילדיה היו רדופים על ידי שדים מרושעים, שגרמו להם לרחף ולצעוד אחורנית על הקירות. קצין המשטרה הזמין אל הנכס שורה של מומחים, הכוללים כמרים, מתקשרים ואפילו עובדים סוציאליים. לטענתם, הבית היה מאוכלס על ידי יותר מ-200 שדים וכולם רדפו את ילדיה של אמונס. על פי הדיווחים, הטיהור של הבית גרם לילדי המשפחה לשורה של תגובות גופניות מבהילות, ביניהן: עיניים שבולטות החוצה, נהמות עמוקות וחיוכים זדוניים מאוזן לאוזן. לטענת רופא המשפחה, הסיפור כולו היה בדיה והילדים "עשו הצגה" לקצין המשטרה בעידודה של אמונס. למרות זאת, בני המשפחה לא דיווחו על אירועים חריגים על-טבעיים מאז הטיהור של הבית. 10. גירוש השדים של "פרנצ'י" ת'יריו מאז שמוריס "פרנצ'י" ת'יריו היה צעיר, הוא היה מוכר כאדם בעל ביכולות ביזאריות, כמו ראיית העתיד וכוח על-אנושי. מעבר לזה, הוא היה מוטרד מאוד. יש הטוענים כי בילדותו הוא היה עד למאורע טראומתי מאוד בביתו, ואולי אפילו שטני בטבעו. על פי הדיווחים, בני משפחתו של פרנצ'י היו עדים ללא מעט אירועים חריגים בביתם, אשר בוורן מסצ'וסטס. לטענת אשתו, דם היה מופיע באופן אקראי ברחבי הבית, ניתן היה לשמוע קולות משונים וגם לראות עצמים שהיו נעלמים ללא הסבר. שוטר מקומי סיפר פעם שהוא בעצמו היה עד לכך שפרנצ'י נעלם לנגד עיניו באורח בלתי מוסבר. בשלב מסוים, אד ולוריין וורן נקראו לערוך לו גירוש שדים. בגלל הרגע האלים של פרנצ'י, אד וורן כמעט נהרג בתהליך – אך בסופו של דבר, הגירוש הוגדר כהצלחה. A post shared by Ricky Vargr (@cirky_fowl) on Mar 9, 2015 at 9:33am PDT האמת נמצאת שם בחוץ, והיא מלחיצה יותר ממה שחשבנו.





