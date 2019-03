סרטון שנוי במחלוקת ממינסוטה הכה גלים בקרב קהילת ציידי העב"מים בארה"ב והעולם, לאחר שהוא הציג תריסר מקורות אור מסתוריים בשמיים. על פי הדיווחים, התקרית תועדה על ידי אדם ששמו וסקז דיאז, תושב מינסוטה, בסוף חודש פברואר. הסרטון עלה לערוץ היוטיוב thirdphaseofmoon, שם הוא גרף כמעט 33 אלף צפיות. בסרטון ניתן לשמוע את העורך אומר כי במבט חטוף זה נראה כאילו מדובר במקורות תאורה כלשהם או אפילו רחפנים. למרות זאת, מבט מעמיק יותר מעורר חשד כי אולי מדובר במשהו אחר – אולי אפילו כלי תעופה מסתורי. הסרטון הכה גלים בערוץ וקיבל כמעט 400 תגובות מהגולשים, אשר היו חצויות בין אנשים שסבורים כי יש הסבר הגיוני לתופעה ואלו שחושבים שמדובר בתופעה על-טבעית. בתגובה לטענה כי מדובר ברחפנים, אחד הגולשים כתב: "זה לא יכול להיות רחפנים, כי אם כן אז הם מפרים את תקנות ה-FAA (רשות התעופה הפדרלית)". משתמש אחר כתב כי הסרטון הוא הוכחה חיה לכך שמשהו מסתורי קורה בשמיים, בזמן שגולש נוסף גרס שמדובר בעב"ם מסוג TR3-B – או "המשולש השחור". "יש לממשלה שלנו טכנולוגיה שמקדימה את זמננו ב-100 שנים לפחות", כתב הגולש והוסיף, "ה-TR3-B הוא אפילו פטנט שלהם". View this post on Instagram A post shared by UFOi �� (@ufoi73) on Jan 2, 2019 at 11:49am PST אם לשפוט לפי הטוקבקים שהסרטון קיבל, אז מסתמן שגולשים רבים התייחסו לדיווח במלוא הרצינות. למרות זאת, היו כמה שהגיבו בהומור לתיעוד והתייחסו לצורה המשונה של מקורות האור. "נחמד לראות שלחייזרים יש חוש הומור", כתב אחד הגולשים, "יש להם אפילו חלליות בצורה של גרבי חג המולד!".





