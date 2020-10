תיאוריית הקונספירציה על "מלאניה המזויפת" חוזרת שוב. ביום שבת אחרי הצהרים תמונה של מלאניה טראמפ שנראית על המסוק מלווה את הנשיא טראמפ לאחת מעצרות הבחירות שלו הפכה לוויראלית, משום שאנשים משוכנעים שמדובר בכפילה של אשת הנשיא.

אמנם בתמונה טראמפ נראית עם משקפי שמש גדולים, אשר מקשים גם הם על הזיהוי, אבל גולשים סבורים שהם מצאו נקודות שוני בין הכפילה למלאניה האמתית, אשר אי אפשר לטעות בהן.

זו התמונה שבה לדעת הגולשים נראית מלאניה המזויפת:

Today's photo of a fake Melania. They think we won't notice this? pic.twitter.com/3xP7MbGy8b — Duty To Warn (@duty2warn) October 25, 2020

והנה גולשת שהשוותה בין תמונה של מלאניה מחודש אפריל לבין התמונה של מלאניה על המסוק היום:

I put a pic of Melania in April on the left. The person on the right is definitely not her pic.twitter.com/ZBKs7Hl6Bj — Tara @ (@Tara_Jean1) October 24, 2020

כפי שאפשר לראות בהשוואת התמונות, גולשים הצביעו על כך שהאף של "הכפילה" נראה מחודד יותר מזה של מלאניה, השפתיים שלה צרות יותר והחיוך שלה חושף יותר שיניים מזה של מלאניה האמתית.

הבמאי והתסריטאי ז'אק בורנשטיין, שאחראי בין היתר לסאטרדיי נייט לייב, כתב ציוץ שהפך לוויראלי: "הדבר היחיד שאליו אתגעגע בממשל הזה הוא שהם מחליפים את מלאניה ורק מקווים שלא נשים לב כמו ילדים בני 4 ודגי גופי".

The only thing I'll miss from this administration is them swapping in new Melanias and just pretending we won't notice like a 4-year-old with a guppy pic.twitter.com/8J0A4E9z5H — Zack Bornstein (@ZackBornstein) October 25, 2020

גולש אחר צייץ: "תכננתי לישון טוב בלילה, אבל עכשיו אני מתחרפן ממלאניה המזויפת", ואילו אחר כתב: "תמיד הייתי סקפטי לגבי תיאוריית מלאניה המזויפת. אבל זאת לא מלאניה". וכמו אלה הגיבו עוד מאות תגובות ברשת על התמונה המחשידה:

That’s...SO not Melania. They didn’t even try. https://t.co/sVUswvNbbW — Patton Oswalt (@pattonoswalt) October 25, 2020

Damn, Melania can't even plagiarize herself right. https://t.co/0bZS0ukzz0 — Charlotte Clymer ️‍ (@cmclymer) October 25, 2020

I have always been skeptic of the “Fake Melania” theory. That said. This ain’t Melania. https://t.co/EUtqKVVDtZ — Tony (@TonyAtamanuik) October 25, 2020

Look closely. This is NOT Melania. pic.twitter.com/jGMS3sDDzm — ShaeLynn (@bouquetofkisses) October 24, 2020

OMG...THAT'S. NOT. MELANIA.

https://t.co/1KDat3xYJa — BrooklynDad_Defiant! (@mmpadellan) October 25, 2020

That definitely isn’t Melania and it’s not the first time either. pic.twitter.com/gKAcNMqlo9 — #AKF & #YANA SPN FAN (@Phoenix_Ranger) October 25, 2020

זו לא הפעם הראשונה שתיאוריה כזו נשמעת. ביוני 2018, אשת הנשיא נראתה לראשונה, אחרי כמעט חודש של היעדרות מעיני המצלמות, כאשר היא יושבת לצד בעלה באירוע הוקרה נשיאותי למשפחות ה-Gold star (ארגון אמריקאי למשפחות שכולות). תיעוד של האירוע הועלה לחשבון הטוויטר הרשמי של הגברת הראשונה, אך רבים מהגולשים טענו שזאת הייתה אחיזת עיניים – והאישה שצולמה לצידו של דונלד טראמפ אינה מלאניה.

ב-2019 הטענות על שימוש בכפילה צצו שוב ברשת, אחרי שסרטון של הזוג הנשיאותי התפרסם בפייסבוק ובו מלניה ממש לא נראתה כמו עצמה. פניה היו מלאות יותר, אפה רחב יותר וגולשים לא יכלו להישאר אדישים לכך. עם זאת, הושמעו טענות מנגד כי יתכן שמדובר בעיוות שנוצר בהעלאת הסרטון לרשת וכי בקטע המקורי שפורסם בטלוויזיה מלאניה נראית אחרת.