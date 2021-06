אחות מארה"ב הפכה לבדיחה ברשת, לאחר עדות שהציגה בפני ועדת הבריאות במדינת אוהיו ובה טענה שמאז חיסון הקורונה - מתכות מתמגנטות לגופה.

הסרטון של האחות הקונספירטיבית הפך לוויראלי בטוויטר תוך שעות ספורות, כשהוא צובר כבר קרוב ל-3 מיליון צפיות, נכון לעכשיו. האיש שהעלה את הסרטון, טיילור בוצ'נן, כתב על כך: "אחות מאוהיו המתנגדת לחיסונים ניסתה להוכיח שהחיסונים גורמים למגנטיות בוועדת חקיקה ממלכתית. ההדגמה שלה לא הלכה כמתוכנן".

בסרטון, שאורכו כ-30 שניות, ניתן לראות את האחות, ג'ואנה אוברהולט, מספרת שגילתה במקרה ממש לאחרונה דבר מוזר שקרה לה. "כן, החיסונים מזיקים לבני אדם", היא אמרה בעדותה, "דרך אגב, הרגע גיליתי משהו בזמן ארוחת הצהריים ורציתי להראות לכם" - ואז ג'ואנה לקחה מפתח, הצמידה אותו בחוזקה לחזה ואמרה: "תסבירו לי למה המפתח נדבק אלי".

Wow. An anti-vaccine nurse in Ohio tried to prove the Vaccines Cause Magnetism theory in an state legislative committee. The demonstration did not go to plan pic.twitter.com/0ubELst4E8 — Tyler Buchanan (@Tylerjoelb) June 9, 2021

כעבור ממש 3 שניות, היא מורידה את המפתח - שבעצמו כבר מתנתק מגופה, ואומרת "זה נדבק גם לצוואר שלי". האחות נראית כשהיא מנסה להדגים ברצינות רבה את הטענות שלה, תוך כדי התעלמות מוחלטת מכך שהמפתח כלל לא נצמד לצווארה, אפילו לא לחלקיק שנייה.

לאחר שלא הצליחה להדביק את המפתח, היא לקחה סיכת ביטחון וניסתה להצמיד את זו לצווארה - גם זה ללא הצלחה. למרות זאת, ג'ואנה התעלמה מכך שלא הצליחה להוכיח את טענותיה המופרכות על נזקי חיסון הקורונה ופשוט אמרה ברצינות "אז אם מישהו יכול להסביר את זה, זה יהיה נהדר".

כצפוי, הציוץ גרר אלפי תגובות של גולשים, רובם בשוק מתיאוריית הקונספירציה ומהעובדה שזה מגיע דווקא מאישה העובדת בתחום הרפואה, אחרים פשוט החליטו לצחוק על הסיטואציה. "ככה מגנטו נוצר?", שאלה בציניות אחד הגולשים. אחרת כתבה, "אני מבולבלת - היא נגד חיסונים, אבל היא התחסנה?". גולשים אחרים בחרו פשוט להדגיש את תמונות האנשים שיושבים מאחורי האחות ומקשיבים לה, תוך כדי שהם מגלגלים עיניים ומתאפקים לא לצחוק.

All of us pic.twitter.com/o8SO3ocDfw — the Meteor (@ACJ0825) June 9, 2021

Is this how Magneto was created? pic.twitter.com/B3BvKgi7Ol — Aryeh Alex (@iAryeh) June 9, 2021

pic.twitter.com/ICRZWFsImd — Jeff Fecke (@jkfecke) June 9, 2021

למקרה המאוד לא סביר שהעדות המטלטלת הזו גרמה למישהו מכם באמת להזיע ולחשוש, אנחנו נרגיע אתכם ונדגיש שהמרכז לבקרת מחלות ומניעתן הצהירה במפורש ש"קבלת חיסון קוביד-19 לא יהפוך אתכם למגנטיים, כולל איזור החיסון שהוא בדרך כלל הזרוע שלכם. חיסוני קוביד-19 לא מכילים רכיבים שיכולים לגרום לשדה מגנטי באזור החיסון".

לא הספיק לכם? עוד אמרו במרכז ש"כל חיסוני קוביד-19 חופשיים ממתכות", עם הפירוט המלא של הסוגים, רק כדי שדעתכם תנוח. חוץ מזה, נזכיר לכם גם שמנת חיסון היא פחות ממיליליטר אחד, כך שגם אם אזור החיסון היה מלא במתכות, לא הייתם מייצרים שדה מגנטי ועוד אחד כזה שיחיזיק מפתח גדול לחזה שלכם.