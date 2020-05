הקונספירציות בנוגע להיעלמותו המסתורית והופעתו הפתאומית של קים ג'ונג און ממשיכות להסעיר את הרשת. רק אתמול דווח כי העיתונאי האוסטרלי ג'יימס מורו סבר שהיעלמותו של הרודן הצפון קוריאני הייתה מכוונת ונועדה לחשוף בוגדים בממשל בפיונגיאנג. מורו אף הגדיר את מעשיו בתור "מהלך סטאליניסטי קלאסי". כעת, ישנם אלו שחושבים שזה לא המהלך היחיד שהעריץ בן ה-36 לקח מסטאלין.

התאוריה החדשה שמשתוללת ברשת בימים האחרונים גורסת כי קים ג'ונג און שצולם בחנוכת המפעל ב-1 במאי כלל לא היה המנהיג העליון של צפון קוריאה. למעשה, זה היה כפיל. ג'ניפר זאהנג, בלוגרית סינית עם מאות אלפי עוקבים ברשת, התייחסה לתיאוריה הזו בשרשור בחשבון הטוויטר שלה, בו היא טענה שניתן לראות בבירור כי לא מדובר באותו אדם באמצעות השוואה בין התמונות.

Is the Kim Jong-un appearing on May 1 the real one? 4 things to watch: 1. Teeth 2. Ears 3. Hair 4. Sister 金正恩露面被疑替身 網友提出4個理由. 1. 牙齒明顯不同 2 耳朵形狀不同 3 神情和頭髮 4 妹妹年輕了十歲 pic.twitter.com/ngKIyNtPpT — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020

another one about sister. 另一張對比照 pic.twitter.com/grG6H5MxGZ — Jennifer Zeng 曾錚 (@jenniferatntd) May 2, 2020

"האם קים ג'ונג און האמיתי הופיע ב-1 במאי?", כתבה הבלוגרית הסינית. "ארבעה דברים שעליכם לשים לב אליהם: 1. השיניים. 2. האוזניים. 3. השיער. 4. אחותו". זאהנג צירפה לציוץ ארבעה קולאז'ים המכילים תמונות של העריץ מתחילת החודש ותמונות ישנות שלו. כמו כן, הבלוגרית צירפה קולאז'ים גם של אחותו הקטנה, קים יו ג'ונג, וטענה שלא מדובר באותה אישה - מצליחים לראות את השינויים?

זאהנג גרסה גם כי הנקודה האדומה שנצפתה על אמתו הימנית של הרודן הצפון קוריאני מצביעה על כך שלא מדובר באותו אדם. למרות זאת, היו אלו שטענו כי הנקודה האדומה היא ראייה לכך שהדיווחים בכלי התקשורת במדינה היו נכונים וקים ג'ונג און עבר צינתור לבבי.

New Kim vs real Kim again. Anyway, night pic.twitter.com/J9zmcjIa6D — Louise Mensch (@LouiseMensch) May 2, 2020

זאהנג לא הייתה היחידה שטענה כי לא מדובר באותו אדם. לואיס מנש, לשעבר חברת הפרלמנט הבריטי, טענה כי לא רק שמדובר בכפיל - אלא בכפיל גרוע. "זה לא כפיל טוב", כתבה בשורת ציוצים. "הסתכלו על השיניים ועל השפה העליונה. מדובר בשני אנשים שונים לחלוטין".

מנש טענה גם כי לקים ג'ונג און האמיתי יש נקודות חן על פניו, מה שלא ניתן לומר על זה מחנוכת המפעל. מנש הוסיפה: "לקים ג'ונג און האמיתי יש נקודת חן על צדו השמאלי של האף ונקודת חן נוספת על צדו הימני של הסנטר. הוא מת".

מה אתם אומרים: האם מי שחנך את המפעל היה קים ג'ונג און בכבודו ובעצמו או שמא מדובר בכפיל?