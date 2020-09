חוקרת נגיפים מסין טוענת שיש לה הוכחות שנגיף הקורונה לא נוצר בתהליך טבעי, אלא הונדס על ידי בני אדם. בריאיון לתוכנית Loose Women, ד"ר לי-מנג יאן טענה שבכוונתה לפרסם בקרוב את ההוכחה לטענות שלה – וכך לחשוף את ההונאה הגדולה של ממשלת סין.

ד"ר יאן, מומחית לווירולוגיה (תורת הנגיפים) ואימונולוגיה (תורת מערכת החיסון) מאוניברסיטת הונג קונג, מספרת שברשותה ראיות שמוכיחות כי מקור ההתפרצות של נגיף ה-Covid-19 לא היה מבעלי חיים בשוק הבשר בווהאן. לטענתה, הווירוס הקטלני הונדס לחלוטין במעבדה ממשלתית והטענה כי התפרץ לאחר שבני אדם נחשפו אליו מעטלפים היא "פעולת הסחה" של בכירים בבייג'ינג.

"הנגיף לא נוצר בטבע", סיפרה המדענית ממיקום סודי, לאחר שנאלצה להימלט מהרשויות. "רצף הגנום שלו מוכיח את זה ואני אשתמש בו בהוכחות שלי בשביל להראות לאנשים שהווירוס הונדס במעבדה בסין". ד"ר יאן הוסיפה שלאחר שהמידע יהיה זמין, כל אחד יוכל לאמת את טענותיה – כולל אנשים ללא רקע מדעי בכלל.

המדענית הסינית הוסיפה שהיא נאלצה לברוח מסוכני הממשל אחרי שנחשפה לראיות כי הוא הונדס במעבדה. לטענתה, בכירים בממשל מחקו כל זכר שלה ממאגרי המידע במדינה ודרשו מעמיתיה להפיץ עליה שקרים, על מנת לפגוע באמינותה.

היא מוסיפה: "אמרו להם להגיד שאני שקרנית, שאני לא עשיתי כלום במעבדה חוץ מלהרוג אוגרים. הם יאיימו על כל מי שאני מכירה, כולל בני המשפחה שלי". ד"ר יאן אף הוסיפה כי היא חוששת שאם תיתפס על ידי סוכני הממשל, היא תיעלם כאילו בלעה אותה האדמה.

