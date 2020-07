תעלומת הרצח של ג'ונבנה רמזי מסקרנת מיליונים ברחבי העולם, אשר מכירים כל פרט מוזר בסיפור של הילדה האמריקאית, שגופתה חסרת החיים נמצאה במרתף בית הוריה בנסיבות ביזאריות ביותר. כעת, תיאוריית קונספירציה חדשה על רמזי מציפה את הרשת - והיא קשורה ללא אחרת מגיליין מקסוול, אשת החברה הבריטית וזוגתו לשעבר של ג'פרי אפשטיין אשר נמצאת במעצר.

בצילום של ג'ונבנה מתוך אחד הסרטונים שצולמו בחייה, אפשר לראות בצד הפריים פרופיל של אישה אשר זהותה אינה ידועה, אך שנראית דומה מאוד לגיליין מקסוול.

התמונה היא מתוך הסרט "למצוא את הרוצח של ג'ונבנה רמזי: הסיפור שטרם סופר" ( “Hunting JonBenét’s Killer: The Untold Story.”), וניתן למצוא אותה בפריים 1:21:40. בסרט נאמר כי זוהי תמונה חדשה שמעולם לא נראתה על ידי הציבור, אך אין כל מידע היכן או מתי היא צולמה.

Is Ghislaine Maxwell in this picture with JonBenet Ramsey? pic.twitter.com/DkoeuMDDnr — Meghan Daily (@hrhmeghandaily) July 4, 2020

על אף שיש כאלה שטוענים כעת ברשת כי זו התמונה האחרונה של רמזי, אין זה המקרה. שניות ספורות לאחר שתצלום זה מופיע בסרט, מוצגת תמונה נוספת מחג המולד בשנת 1996, וזהו ככל הנראה התצלום האחרון של ג'ונבנה שבו היא בחיים.

צילום: מתוך יוטיוב

כאמור, אין ראיות התומכות בטענה כי זו אכן מקסוול. למעשה, נראה כי טענה זו מבוססת כמעט כולה על העובדה כי לאישה הלא מזוהה ולמקסוול יש שיער כהה וקצר. התצלום נותן רק הצצה חלקית לפרופיל של אדם זה, ומקשה מאוד על זיהוי מוחלט של האישה. עם זאת, זה לא מה שעצר את הגולשים לאסוף תמונות נוספות של מקסוול, ולהשוותן לתמונה מתוך הסרט, בניסיון להוכיח כי זו אכן היא.

View this post on Instagram A post shared by El (@elizakittydarko) on Jul 6, 2020 at 5:55pm PDT

קשר מעניין אחר בין מקסוול לפרשת רמזי, שכנע את הגולשים כי הם אכן צודקים: גם משפחת רמזי וגם מקסוול יוצגו על ידי עורכי דין ממשרד ״הדון, מורגן ופורמן״. בשנת 1997 פורסם כי הוריה של רמזי שכרו "זוג עורכי דין רבי עוצמה כדי לייעץ להם בתיק הרצח", בהם ג'יי בריאן מורגן, שותף מייסד בפירמה המדוברת. על פי מסמכי בית המשפט מקסוול יוצגה אף היא על ידי לורה מנינגר, עורכת דין באותה הפירמה, במאי 2020, בתביעה אזרחית.

יש לציין כי שני המקרים הללו אירעו בהפרש של יותר מ-20 שנה. יתרה מזאת, פירמת הדון, מורגן ופורמן היו מעורבים במספר מקרים מפורסמים, וכאלה שבהם מעורבים אנשים מפורסמים כמו הארווי וויינשטיין, קובי בראיינט, האנטר ס. תומפסון וצ'רלי שין. במילים אחרות, העובדה שמקסוול והוריה של ג'ונבנה פנו לאותו משרד עורכי דין, מראה יותר על נטיית המשרד לקבל על עצמם פרשיות מוכרות מאשר לקשר בין לקוחותיה.

למרות כל זאת, עדיין אין איש שיודע מי האישה שבתמונה, ועל אף שאי אפשר להוכיח כי אכן מדובר על מקסוול, הדמיון בין שתי הנשים מעורר תהיות רבות בקרב גולשים ברחבי העולם. מי האישה הזו באמת? אף אחד לא יודע, ונראה כי תעלומה זו לא תיפתר בקרוב.