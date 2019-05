— New York Post (@nypost) May 10, 2019 כלי התקשורת בארה"ב מדווחים כי אנדרו פרנד האב וג'ואן קאנינגהאם כופרים באשמה בזמן שהסנגור שלהם טוען כי הם חוששים מפני משפט לא הוגן. בני הזוג זעזעו את תושבי ארה"ב, לאחר שהתברר כי הם אחראים למותו של א.ג'. פרנד, בנם בן ה-5, אחרי תקופה ארוכה של התעללות. השניים נמצאים תחת מעצר מאז אמצע אפריל, כאשר סכום הערבות שלהם עומד על 5 מיליון דולר. על פי הדיווחים של אתר ה-NY Post, הסנגור של בני הזוג הודיע כי הם טוענים לחפותם לאחר שהתביעה הגישה כתב אישום באורך של יותר מ-30 עמודים ובו תיאור גרפי של השתלשלות האירועים בביתם של אנדרו וג'ואן. השניים מואשמים ברצח של א.ג'. לאחר שאנדרו הודה כי הילד מת בחזקתם בלילה של ה-15 לאפריל. DISTURBING NEW DETAILS: AJ Freund's parents killed him for soiling himself, hiding it, court documents allege: https://t.co/RHkZx3knDq pic.twitter.com/XHChS5LHZQ — WSB-TV (@wsbtv) May 3, 2019 כתב האישום מתאר כיצד ההורים עשו לילד סדרת עינויים אכזרית. באותו לילה, השניים הכריחו את הילד להישאר במקלחת קרה במשך 20 דקות לפחות, אחרי שכביכול שיקר להם על כך שהרטיב את מיטתו. לטענתו של אנדרו, הם החזירו את א.ג'. למיטתו לאחר מכן ומאוחר יותר, גילו אותו מחוסר הכרה ולא מגיב לקול או כאב. לאחר ההודאה של אנדרו, הוא הוביל את החוקרים למקום קבורתו של הילד. 9 ימים לאחר מותו, כוחות המשטרה גילו את הילד בסמוך לעמוד חשמל באזור העיר וודסטוק, אשר במדינת אילינוי. גופתו התגלתה בשקית פלסטיק ומתחת לערמת חציר שהונחה שם על ידי אביו. מאז, בני הזוג נמצאים במעצר ובנם הצעיר בן ה-4 הועבר לטיפול של רשויות הרווחה. כעת, הסנגור של בני הזוג טוען כי הם חוששים מפני משפט לא הוגן. במהלך הדיון האחרון, אשר התקיים ביום חמישי, הסנגור של בני הזוג צוטט כאומר שג'ואן ואנדרו לא יכולים לקבל משפט הוגן מפני שהם "נשפטו כבר בכלי התקשורת". למרות זאת, השופט לא התייחס לטענה באופן ישיר וכינה אותה "רחבה מדי". בני הזוג נשפטים על 61 סעיפי אישום, החמור ביניהם הוא רצח. הדיון הבא בתיק ייערך ב-18 ביוני. {title}





