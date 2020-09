צוות חוקרים ממקסיקו נדהם לגלות מאות עצמות ממותות קבורות מתחת לשדה תעופה, הסמוך לבירת המדינה. כעת, מתברר שזהו אחד ממצבורי עצמות הממותות הגדולים ביותר שאי פעם התגלו על פני כדור הארץ.

שרידי העצמות הראשונים נחשפו במהלך עבודות הבנייה של שדה התעופה הבינלאומי פיליפה אנג'לס, השוכן במקסיקו סיטי. בנובמבר 2019, עובדי בנייה גילו כמה עצמות בשני מבנים מסתוריים שהסתתרו מתחת לאדמה והזעיקו למקום מומחים מהמכון המקסיקני הלאומי לאנתרופולוגיה והיסטוריה. מאוחר יותר, התברר שמדובר במלכודות בנות 15 אלף שנה של ממותות.

מלכודות ממותות הן בעצם בורות בעומק של 1.7 מטרים ובקוטר של 25 מטרים שהיו מלאים בבוץ ואליהם בני אדם הבריחו את היונק הפרהיסטורי לפני הכחדתו. בחודש מאי האחרון, חוקרים גילו במלכודות את עצמותיהן של 60 ממותות – ועכשיו, המספר הזה עלה ליותר מ-200.

Mexican archaeologists confirmed that in the excavations of the future airport of the city of #MéxicoFlag of Mexico mammoth skeletons have been found pic.twitter.com/bTB2mmcT4A