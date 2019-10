תגלית מרעישה ביותר מסעירה בימים האחרונים את מצרים: ארכיאולוגים מצאו בעיר לוקסור, אשר בדרום מצרים, 20 ארונות קבורה צבעוניים העשויים מעץ עתיק. בכלי התקשורת המצרים מתארים את התגלית כאחת הגדולות של השנים האחרונות, אם לא כאחת החשובות בתולדות המדינה. הסרקופגים העתיקים מעוטרים בציורים מרהיבים ביופיים ובתוכם קבורות מומיות. משרד העתיקות ציין בהודעה לעיתונות כי בכוונת אנשיו לחשוף פרטים חדשים על ארונות הקבורה ומי נקבר בהן ביום שבת הקרוב. הארונות נמצאו באתר הקבורה הארכיאולוגי אסאסיף. #Egypt : Cachette of sealed coffins discovered in necropolis on Luxor's West Bank https://t.co/BLSwpRFJ7K #Archaeology pic.twitter.com/18wSS0nL6I — Lisa Brouwers (@LJBrouwers) October 16, 2019 20 Ancient Coffins Uncovered in Egyptian City of Luxor https://t.co/iaMdXb8o31 pic.twitter.com/rrY0C7qJCC — BCNN1 (@bcnn1) October 16, 2019 בשנים האחרונות נמצאו עוד סרקופגים עתיקים באתרים ליד לוקסור, אשר שמועד הקבורה שלהם מוערך ביותר מ-2,000 שנה. במצרים מודעים לכך שארונות הקבורה הללו תורמים לכלכלה המקומית, שכן אתרי העתיקות מושכים עוד ועוד תיירים למדינה ותורמים לכלכלה. למרות זאת, נותר סרקופג אחד שככל הנראה טמון בשטחי המדינה וטרם נמצא, אשר מושך הרבה תשומת לב. ארכיאולוגים מצרים וזרים עדיין מנסים לאתר את קברו העתיק של אלכסנדר מוקדון, שמקום קבורתו עדיין נותר בגדר תעלומה. ההערכה היא שהמצביא הענק נקבר באלכסנדריה, אבל הקבר נעלם לאחר שחלקים מן העיר נשטפו בעקבות צונאמי שהיו באזור. מאז ועד היום, לאיש אין מושג היכן קברו. אף על פי כן, מבוצעות חפירות רבות בכמה אתרים באזור אלכסנדריה בתקווה למצוא שריד או רמז לקבר. {title}





