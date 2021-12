תגלית נדירה באתר החפירות בשרידי העיר הרומית הרקולנאום, שהושמדה בשנת 79 בעקבות התפרצות הר הגעש וזוב (וזוביוס) – ממזרח לנאפולי. צוות ארכיאולוגים פרסמו כי חשפו שלד של גבר בשנות ה-40 לחייו שנספה באסון הוולקני שגבה את חייהם של אלפים.

שרידי השלד, שזכה לכינוי "הנמלט האחרון", נמצאו בחודש אוקטובר אבל נחשפו רק בשבוע שעבר. חוקרים טוענים שמדובר בממצא מיוחד במינו, לא רק בגלל שלמותו, אלא גם בגלל שהשלד נמצא כשפניו פונים כלפי מעלה. "רוב האנשים שמצאנו בהרקולנאום היו עם הפנים כלפי מטה", סיפר פרנצ'סקו סיראנו, ראש הצוות הארכיאולוגי. "ייתכן שהוא שמע את הענן הוולקני הרועם והלוהט שעף לכיוונו במהירות של 100 קמ"ש".

התפרצות הר הגעש וזוב השמידה ארבע ערים רומיות עתיקות, כולל אופלונטיס, סטבי, הרקולנאום והמפורסמת ביניהם, פומפיי. על פי ההערכות, כ-2,000 בני אדם מצאו את מותם באסון הטבע הקטלני. למרות זאת, לא כל הערים הושמדו באותה צורה ובזמן שפומפיי חרבה כתוצאה מ"גשם של אפר", הרקולנאום הושמדה כתוצאה מענן לוהט ששרף כל דבר במסלולו בטמפרטורות של כ-500 מעלות צלסיוס.

הריסות העיר נקברו לבסוף מתחת ל-20 מטרים של בוץ וולקני שהגיע מהר הגעש ומנע מחמצן לכלות את מה שנותר מהקורבנות ושרידים אורגניים אחרים. העובדה הזו הופכת את אתר החפירות למיוחד ביחס לזה שקיים בפומפיי, שכן ארכיאולוגים מצליחים לחשוף שלדים במצב טוב ולפעמים אפילו שרידי מזון.

סיארנו הדגיש כי הענן הוולקני היה לוהט מספיק בשביל לשרוף את כל רקמות הגוף של הקורבנות, אבל לא מספיק בשביל לשרוף את עצמותיהם (שנשרפות בטמפרטורה של 1,000 מעלות צלסיוס). חוקרים השתמשו בלהבים מיוחד בשביל לחצוב בזהירות את האבנים שהכילו את שרידי השלד שנקבר לפני 1942 שנה. כמו כן, השלד התגלה יחד עם מה שנותר משק עור ותיבת עץ, שכנראה הכילה טבעת ממתכת שעדיין לא זוהתה.

The skeleton of the 'last fugitive' at the excavation site of Herculaneum, Naples, Italy. Archeologists say that he died close to the shore as he tried to flee the eruption of Mount Vesuvius in AD79.



epa/ANSA/Cesare Abbate#epaimages #epaphotos #archaeology #italy pic.twitter.com/twUXh2Iunh